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OTPAD U LICI

Zmajlović: Alarmantna je izjava da ne znamo koliko se opasnog otpada nalazi u Gospiću

Piše HINA,
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Zmajlović: Alarmantna je izjava da ne znamo koliko se opasnog otpada nalazi u Gospiću
Zagreb: Mihael Zmajlović o političkim aktualnostima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Dodaje da ni smjena kompletne uprave Fonda za zaštitu okoliša, pa ni ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije neće izbrisati tu odgovornost i ovaj promašen pristup u proteklih 582 dana

Zastupnik Mihael Zmajlović (SDP) u petak je alarmantnom nazvao izjavu predsjednika Znanstvenog savjeta za stručnu pomoć Vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću i rektora Stjepana Lakušića da zapravo ne znamo točno koliko je neopasnog, a koliko opasnog otpada u Gospiću.

„Izuzetno mi je žao što svakoga dana gubimo vrijeme s odgodom prave sanacije. Jučerašnji zaključak Savjeta je upravo ono što smo mi prije 39 dana govorili i upozorili, a što su vrhunski stručnjaci koji se bave tom tematikom potvrdili. Ocijenili su da je Vladin pristup u protekla 582 dana u potpunosti promašen”, kazao je Zmajlović novinarima u Saboru, reagirajući na jučerašnje zaključke Savjeta.

Dodao je da rektor Lakušić, koji je na čelu Savjeta, to jučer nije mogao izravno reći, ali je, napominje, neizravno potvrdio ono što i SDP cijelo vrijeme tvrdi, a to je da je potrebno stručno pristupiti i osnovati stručno povjerenstvo. Potrebno je, navodi, da Ministarstvo imenuje ovlaštenu osobu s imenom i prezimenom koja će odgovarati za ovu sanaciju.

„Koliko je stvar alarmantna potvrđuje još jedna jučerašnja rektorova izjava da zapravo ne znamo točan podatak koliko je neopasnog, a koliko opasnog otpada na lokaciji. Alarmantnost potvrđuje i današnje izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje je potvrdilo da su u bunarima nizvodno pronađene 'vječne kemikalije'”, upozorio je Zmajlović.

Dakle, naglašava, nije stvar histerije nego se radi se o vrlo ozbiljnom problemu i vrlo ozbiljnoj odgovornosti. 

Dodaje da ni smjena kompletne uprave Fonda za zaštitu okoliša, pa ni ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije neće izbrisati tu odgovornost i ovaj promašen pristup u proteklih 582 dana.

„I inspekcija i Vlada i ministrica i Fond znali su, ne samo zadnjih godinu i pol dana, nego i tri godine o čemu se ovdje radi", izjavio je Zmajlović

 "Zato apeliramo da se ozbiljno pristupi ovom problemu, da se hitno krene u sanaciju, da se angažira odgovarajuća struka i da se prestaje baviti samo političkim PR-om, odnosno, peglanjem imidža Vlade jer jedino ovdje se o tome radi”, ocijenio je. 

Oni peglaju imidž dok su građani u Gospiću i cijeloj Hrvatskoj zabrinuti i ne vide niti imaju povjerenja da idemo u pravom smjeru, poručio je SDP-ovac.

Nakon trosatnog sastanka Savjeta u četvrtak poslijepodne, Lakušić je u izjavi novinarima rekao kako su bile predložene četiri opcije, no zbog isplativosti, provedivosti i učinkovitosti Savjet je razmatrao dvije. ''Jedna varijanta jest da se sve u cijelosti iskopa i odveze izvan granice Republike Hrvatske gdje bi se proveo proces termičke obrade ili neke druge obrade u obliku zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada'', rekao je Lakušić.

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