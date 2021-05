Sve je žešća borba među kandidatima za gradonačelnike i župane koji se za pozicije bore u drugom krugu no dok se većina trsi odraditi sučeljavanja kako bi pokušali svim snagama pridobiti što više glasača, kandidat za župana Zagrebačke županije Stjepan Kožić ne želi konkurenta Mihaela Zmajlovića (SDP) niti blizu i to ne zbog korone.

Odbio je sve pozive za sučeljavanje te Zmajlovića nazvao 'vrsnim manipulatorom, neradnikom, meštrom afera'... Zmajlović koji bi se unatoč svemu i dalje rado našao s Kožićem u istoj prostoriji za 24sata pojašnjava kako je doživio Kožićeve izjave.

- Žalosno je gledati čovjeka u zrelim godinama da vrijeđa, umjesto da odgovori na pitanja. Ako je netko manipulator onda je to on, jer je prije četiri godine išao protiv HDZ-a i govorio da je to kriminalna organizacija, a sada je njihov kandidat. Međutim, tko s HDZ-om tikve sadi, o glavu mu se obijaju – kaže nam Zmajlović. Uzvraća i na prozivke oko afera.



- Kožić ne želi pred medije jer se mora opravdavati za afere poput „13 butelja“ lažno prikazanih troškova reprezentacije, slučaja „dvohljeb“ u kojoj je HDZ-ovac sjedio na dvije pozicije, svrhu županijske tvrtke koja postoji samo da bi HDZ-ov direktor i tajnica primali plaće, te zapošljavanje sinova i kćeri u županijske ustanove i tvrtke.

I prije par dana je Kožić uhvaćen u laži vezano uz prikriveno oglašavanje na trošak županijskog proračuna zbog čega je i podnesena prijava protiv njega – kaže Zmajlović. Stjepanu Kožiću ovo bi bio šesti mandat.



- Kožić je najdugovječniji župan u Hrvatskoj i na vlast je došao u vrijeme kad Facebook još nije postojao, filmovi su se posuđivali u videotekama, a na more smo se vozili starom Karlovačkom jer autocesta nije bila izgrađena. Nakon 20 godina ništa više novog ili drugačijeg od njega ne možemo očekivati i ovo sada je samo njegov pokušaj da trgovinom pokuša sačuvati svoje ljude na pozicijama – smatra Zmajlović.

Na kraju zaključuje: "Pozadina svega ovog je politička trgovina koju je Kožić sklopio s Draženom Barišićem i Matom Čičkom, ljudima koji su pod raznim optužbama. Oni su osmislili plan da Kožić kao poznato ime bude mamac za birače, ali su birači to shvatili pa Kožić nije uspio u prvom krugu, a izgubit će i izbore u nedjelju. Promjena koja je zahvatila Zagreb preslikava se i na Zagrebačku županiju gdje birači također kažu dosta je starih lokalnih šerifa koji vladaju uz pomoć HDZ-a."