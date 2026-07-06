Zmija se uvukla u automobil, druga završila u kupaonici! Vatrogasci imali pune ruke posla

Vatrogasci u Primorsko-goranskoj županiji iza sebe imaju iznimno zaposlen vikend, a među čak 30 intervencija posebno se izdvajaju dvije zbog zmija – jedna se uvukla u automobil u Rijeci, dok je druga iznenadila ukućane u kupaonici u Omišlju.

Od petka ujutro do nedjelje u 7 sati na teren je izlazilo deset vatrogasnih postrojbi, a osim zmija, spašavali su i galeba koji je završio u prostoriji, gasili požar trave, otvarali zaključane stanove i vrata te pomagali hitnoj medicinskoj pomoći.

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke intervenirala je zbog zmije u vozilu, požara trave, aktiviranog požarnog alarma, prometne nesreće u Kotrini, dima iz napuštenog skladišta, ali i uklanjanja galeba koji je završio u zatvorenom prostoru.

Na Krku su vatrogasci morali intervenirati zbog još jedne zmije, ovoga puta u kupaonici obiteljske kuće u Omišlju.

Vatrogasci u Matuljima otvarali su vrata, dok su u Opatiji pomagali djelatnicima hitne medicinske pomoći pri prijenosu osobe. Na Malom Lošinju uklanjali su krošnju s prometnice i otključavali osobno vozilo.

Tijekom vikenda zabilježeno je i više dojava o dimu. Vatrogasci su izlazili na teren u Lokvama, Staroj Sušici, Hreljinu i na Krku. U Staroj Sušici, Hreljinu i na Krku pregledom nije utvrđen uzrok dojava, dok su u Lokvama, uz dojavu o dimu, sanirali i istjecanje goriva iz vagona.

Najveći broj intervencija ipak se odnosio na osiguranje medicinskih letova u Rijeci te na Cresu i Rabu.

Vikend je tako pokazao da vatrogasci ne gase samo požare – od zmija i galebova do prometnih nesreća i medicinskih intervencija, njihova pomoć bila je potrebna na brojnim, često vrlo neobičnim događajima.