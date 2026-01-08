Palo je nešto snijega, da, no kroz povijest je znalo biti i puno gore. Danas smo puno gori samo mi, ljudi. Razmaženi smo, fali nam strpljenja, razuma, smirenosti.
Znalo je biti i puno gore, više snijega. Danas smo gori mi ljudi
Zagrebačka oporba i nebirači Tomislava Tomaševića žestoko su se okomili na gradonačelnika jer je, gle čuda, u siječnju palo dvadesetak centimetara snijega. Nisu se okomili na HDZ-ova mjesta, koja se bore s istim problemima. Ili na autoceste, gdje bi se zabijelilo nakon pet minuta od prolaska ralice, što je normalno.
