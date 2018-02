Znanje je moć? Je**š školu, daj mi partijsku iskaznicu...

Nisam završio fakultet i nisam jedini. Obrazovanje za tu stručnu poziciju nije uvjet, što ne znači da se ne treba obrazovati. Molio bih da se ne podcjenjuju ljudi sa srednjom stručnom spremom jer to su ljudi koji rade izuzetno teške i naporne poslove, izjavio je u srijedu Boris Blažeković, novoizabrani hrvatski konzul u New Yorku.

Na tu ga je utjecajnu poziciju prošli tjedan postavila Vlada RH. Blažeković nikad nije završio fakultet i nema visoku stručnu spremu. Završio je tek srednje obrazovanje, odnosno Školu za cestovni promet. No to mu očito nije bila prepreka da postane generalni konzul RH u New Yorku, gdje živi najveća hrvatska zajednica u SAD-u. Ono što Blažeković ima, a neki drugi sa srednjom stručnom spremom nemaju, značajna je stranačka iskaznica.

Član je HNS-a, a svoj manjak zadovoljavajućeg stupnja obrazovanja pravda činjenicom da za radno mjesto konzula nije potrebna diploma završene visoke stručne spreme.

- Za tu poziciju na koju ja idem nije propisana nikakva kvalifikacija. Otkako sam u programu, ne dajem nikakve izjave. Provodim naputke Vlade RH i nemam vam ništa više reći - kratko nam je u četvrtak komentirao.

Činjenica da hrvatski konzul na javnoj televiziji u emisiji “Otvoreno” svoj manjak obrazovanja pravda činjenicom da ono nije potrebno za njegovo radno mjesto, zgrozila je hrvatskog demografa Stjepana Šterca s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

- Strašno, to izgovaraju ljudi koji su u vrhu političkog sustava. Kako ih nije sram to reći. Time mladim ljudima šalju direktnu poruku da za uspjeh u nekoj političkoj funkciji u Hrvatskoj nije potrebno završiti fakultet. Mladima se poručuje: ‘Dovoljno je da budeš pripadnik političkog sustava i da ti on, nezavisno od vrijednosnih kriterija, omogućuje poziciju u poslu i društvu’. To je nešto najgore što se može poručiti mladima - oštro je komentirao Šterc. Glavni krivac za “obrazovni i poslovni nesrazmjer” u našem društvu Šterc vidi u resornome ministarstvu.

- Ono se mora oglasiti u takvim situacijama bez obzira na stranačku pripadnost. No za to treba imati građansku hrabrost - zaključio je Šterc. Politički analitičar i profesor Žarko Puhovski smatra da diploma nužno ne znači određeno znanje, ali indicira spremnost da čovjek uči te se razvija.

- Naravno da se danas nitko više s diplomom ne može smatrati stručnjakom jer se stvari stalno razvijaju i stalno treba učiti. Ipak, diploma je jamstvo da je osoba prihvatila neku vrstu intelektualne discipline - smatra Puhovski. Hrvatski konzul Boris Blažeković nekoć je bio glasnogovornik HNS-a, a u politiku je zakoračio nakon propasti manekenske i ugostiteljske karijere. Naime, Blažeković se bavio manekenstvom, a čak je i osnovao manekensku agenciju koja je propala prije 18 godina. Nakon toga propao mu je i restoran Meduza. Jedno je vrijeme čak držao predavanja o odijevanju u jednoj poslovnoj školi. I dok, čini se, modu “rastura”, diplomatskog iskustva sakupio je tek “u tragovima”. Bio je voditelj saborskog izaslanstva u Parlamentarnoj skupštini NATO-a. Prije pet godina proglašen je najrastrošnijim saborskim zastupnikom. U samo šest mjeseci potrošio je čak 81.662,16 kuna. Manjak diplomatskog iskustva u SAD-u očito će morati nadoknaditi manekenskim osmijehom i stavom jer mu stranačka iskaznica tamo neće puno pomoći.

Dragovanu Milanović nije dao biti ministar zbog SSS-a

Zoran Milanović, bivši čelnik SDP-a i bivši predsjednik vlade, nije se želio dovesti u politički neugodnu situaciju barem u tom dijelu, pa stranačkog i saborskog kolegu Igora Dragovana nije želio postaviti za ministra u vladi jer je Dragovan imao samo srednju stručnu spremu.

‘I Miroslav Krleža imao je samo srednju školu’

Jure Šundov, predsjednik splitskog Gradskog vijeća, nekadašnja je desna ruka Željka Keruma, bivšeg gradonačelnika Splita. Iako Šundov ima srednju stručnu spremu i završio je samo srednju školu za brodskog tehničara, aktualni je član uprave tvrtke Županijske ceste Split.

Zbog plagiranja mu ukinuli diplomu, a radi s Bandićem

Robert Ljutić imao je priliku diplomirati kriminalistiku na Visokoj policijskoj školi, ali plagirao je diplomski rad. Zbog toga mu je oduzeta diploma. Dugogodišnji je Bandićev suradnik. Bio mu je tjelohranitelj, a sad je voditelj komunalnog i prometnog redarstva.