Znanost, tehnologija i nutricionizam u službi zdravijeg i održivog svijeta

U Zagrebu je od 9. do 11. prosinca 2025. godine, u hotelu Westin, održan 11. Međunarodni kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, središnji međunarodni znanstveni skup u regiji iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma.

Kongres se tradicionalno održava svake tri godine s ciljem okupljanja znanstvenika, stručnjaka i predstavnika industrije radi razmjene najnovijih znanstvenih spoznaja, tehnoloških rješenja i primjera dobre prakse. Njegova posebnost i jedinstvenost očituju se u snažnom interdisciplinarnom pristupu jer istodobno obuhvaća prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam. Glavni organizatori kongresa bili su Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet (SUZG PBF) i Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista (HDPBN), uz suorganizaciju ISEKI organizacije, Europske federacije za znanost i tehnologiju hrane (EFFoST), Europskog udruženja za higijensko projektiranje i dizajn – Hrvatska (EHEDG Croatia) te Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ).

Skup se održao pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Grada Zagreba, Sveučilišta u Zagrebu te Turističke zajednice grada Zagreba.

Kongres s motom „Unlocking Science and Technology for a Healthier and Sustainable World” svečano su otvorile dekanica SUZG PBF izv. prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac i izv. prof. dr. sc. Mia Kurek, tajnica HDPBN-a. Sudionicima su se uvodno obratili i doc. dr. sc. Jelena Đugum, direktorica Sektora za poljoprivredu Hrvatske gospodarske komore, prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom Sveučilišta u Zagrebu, Sanja Kolarić Kravar, načelnica Sektora za kvalitetu hrane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, te izv. prof. dr. sc. Maja Repajić (SUZG PBF), predsjednica ovogodišnjeg kongresa.

Tijekom tri dana kongresa sudjelovalo je više od 350 sudionika iz 30 zemalja, među kojima su Alžir, Austrija, Brazil, Bugarska, Kolumbija, Hrvatska, Češka, Francuska, Grčka, Mađarska, Irska, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Novi Zeland, Filipini, Poljska, Portugal, Rumunjska, Sjedinjene Američke Države, Srbija, Slovenija, Španjolska, Tajland, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Znanstveni program bio je strukturiran kroz tri glavne tematske cjeline: Advancements in Food Technology and Biotechnology, Nutrition, Consumer Behavior and Global Health Challenges te Food and Water Safety and Quality. Program je obuhvatio jedno plenarno i 15 pozvanih predavanja, 63 usmena izlaganja i 149 poster-prezentacija, a rad se odvijao kroz više paralelnih sekcija. Uz glavni program održan je i satelitski simpozij Biotechnology in Croatia „Vera Johanides” u suorganizaciji s HATZ-om, panel-rasprava Towards Sustainable Food Management: Synergy of Science, Industry and Consumers posvećena održivom upravljanju hranom te okrugli stol Tradition, Innovation and Sustainability – The Current State, Potential and Perspectives of the Food Industry in Croatia, organiziran u suradnji sa Sekcijom za preradu poljoprivrednih proizvoda i biotehnologiju Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo Razreda za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na kojem se raspravljalo o stanju i perspektivama prehrambene industrije u Hrvatskoj.

Dodatno su održane dvije stručne i edukativne radionice povezane s europskim PRIMA projektima INTACTBioPack, EVOLVEPACK i MedDietMenus4Campus, usmjerene na razvoj inovativne biorazgradive ambalaže, sigurnost hrane te promicanje mediteranske prehrane. Posebna pozornost bila je posvećena mladim istraživačima, doktorandima i poslijedoktorandima, koji su svoja istraživanja predstavili u okviru sekcije Young Researchers.

Značajan doprinos kongresu dali su istaknuti pozvani znanstvenici i stručnjaci koji su se u svojim izlaganjima osvrnuli na najaktualnije teme iz područja. Plenarno predavanje održao je prof. dr. sc. Antonio Starčević (SUZG PBF), govoreći o primjeni umjetne inteligencije u biotehnologiji, nutricionizmu i prehrambenim sustavima, s posebnim naglaskom na AI-pristupe u genomici, metagenomici i proteomici te otkrivanje novih bioaktivnih spojeva i održivih biotehnoloških rješenja.

Javnozdravstvenu perspektivu prehrane i pretilosti predstavila je prof. dr. sc. Sanja Musić Milanović (Hrvatski zavod za javno zdravstvo / Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), istaknuvši zabrinjavajuće epidemiološke podatke u Hrvatskoj te potrebu za sustavnim i koordiniranim intervencijama. O tehnološkim iskoracima u proizvodnji hrane govorio je Martijn Noort (Wageningen University & Research, Nizozemska), predstavivši 3D ispis hrane kao alat za razvoj personaliziranih i održivih prehrambenih proizvoda. Prof. dr. sc. Adalberto Pessoa Junior (University of São Paulo, Brazil) govorio je o prijenosu znanstvenih istraživanja u tržišne inovacije, dok je prof. dr. sc. Robert Kourist (Graz University of Technology, Austrija) predstavio digitalizaciju i računalno vođeni dizajn enzima u industriji.

Među ostalim izlaganjima istaknuta su ona posvećena zdravlju žena, inovacijama u fermentiranim i funkcionalnim proizvodima, održivoj ambalaži, ulozi mikroorganizama u prehrani, zdravlju djece, generativnoj umjetnoj inteligenciji u znanosti te utjecaju novih EU regulativa o održivosti (CSRD) na sektor hrane i pića.

Zaključci kongresa naglasili su potrebu za daljnjim ulaganjem u razvoj održivih i tehnološki naprednih prehrambenih i biotehnoloških sustava, primjenu zelenih tehnologija, umjetne inteligencije i strojnog učenja, valorizaciju nusproizvoda i otpada te jačanje kružnog gospodarstva. Poseban naglasak stavljen je na utjecaj prehrane na zdravlje crijevne mikrobiote, metaboličko i mentalno zdravlje, prevenciju pretilosti i kroničnih bolesti, kao i na sigurnost hrane i ponašanje potrošača.

Uz bogat znanstveni program, kongres je ponudio i raznovrstan društveni sadržaj za domaće i strane sudionike, uključujući adventsku vožnju tramvajem, organiziranu turističku turu kroz središte Zagreba te svečanu kongresnu večeru u Kristalnoj dvorani hotela Westin, čime je zaokružen društveni dio programa.

Više informacija o kongresu dostupno je na mrežnoj stranici:

https://pbn2025congress.pbf.hr/