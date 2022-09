Znanstvenici kod šišmiša otkrili novi koronavirus: Može zaraziti ljude i otporan je na cjepiva...

Znanstvenici su se toga pribojavali, ali su to ujedno i očekivali. Stigla je vijesti o novom koronavirusu kod šišmiša koji je otporan na cjepiva i može zaraziti ljudske stanice.

Prema izvješću u časopisu PLoS Pathogens, znanstvenici predvođeni Michaelom Letkom, docentom na Paul G. Allen School for Global Health na Sveučilištu Washington State, pronašli su skupinu koronavirusa sličnih virusu SARS-CoV-2, koji su prvobitno otkriveni 2020. godine kod šišmiša koji žive u Rusiji. Tada nisu mislili da virus, koji je nazvan Khosta-2, predstavlja prijetnju za ljude.

Letkov tim je onda napravio detaljniju analizu i otkrili su da virus može zaraziti ljudske stanice u laboratoriju. Prvi je to znak upozorenja da virus može postati prijetnja za ljudsko zdravlje. Sličan virus, imena Khosta-1, koji je također pronađen kod ruskih šišmiša nije mogao zaraziti ljudske stanice, ali Khosta-2 može.

Khosta-2 se veže za isti protein, ACE2, koji SARS-CoV-2 koristi za prodiranje u ljudske stanice.

- Receptori na ljudskim stanicama način su na koji virusi ulaze u stanice. Ako virus ne može ući kroz vrata, onda ne može ući ni u stanicu, a teško je ustanoviti bilo koju vrstu infekcije - rekao je Letko.

Khosta-2 nema problema s tim i lako zaražava ljudske stanice. Ono što je posebno zabrinulo Letkov tim je činjenica da su kombinirali virus sa serumom cijepljene osobe, a antitijela nisu uspjela neutralizirati virus. Isti scenarij dogodio se i sa serumom osobe koja je preboljela omikron varijantu covida.

- Ne želimo nikoga plašiti i reći da je ovo virus koji je potpuno otporan na cjepivo. Ali zabrinjava činjenica da u prirodi kruže virusi koji imaju ta svojstva – mogu se vezati za ljudske receptore i nisu toliko neutralizirani trenutnim odgovorima na cjepivo - rekao je Letko, prenosi časopis Time.

Dobra vijest je da Khosta-2 kao i omikron varijanta nema gene koji sugeriraju da bi mogao kod ljudi izazvati ozbiljne bolesti. Ono što ipak zabrinjava je mogućnost da Khosta-2 počne cirkulirati i miješati se s genima iz SARS-CoV-2.

- Jedna od stvari oko koje smo zabrinuti je da se, kada srodni koronavirusi uđu u istu životinju i u iste stanice, mogu rekombinirati i iz njih nastati novi virus. Zabrinjavajuće je da bi se SARS-CoV-2 mogao preliti natrag na životinje zaražene nečim poput virusa Khosta-2 i rekombinirati te zatim zaraziti ljudske stanice. One bi mogle biti otporne na imunitet postignut cjepivom i također imati neke virulentnije čimbenike. Tko zna kakve su šanse za to, ali to bi se u teoriji moglo dogoditi tijekom događaja rekombinacije - objasnio je Letko.

Podsjetnik je to da su patogeni svuda oko nas i čekaju priliku da sa životinja prijeđu na ljude. U velikom broju slučajeva ti su mikrobi novi za ljude i nailaze na mali otpor imuniteta koji ih ne poznaje.

- Ovi su virusi stvarno posvuda rašireni i i dalje će predstavljati problem za ljude - istaknuo je Letko.

Nalazi dolaze kao izvješće radne skupine Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koje poručuje kako se odugovlači kontinuirani odgovor na pandemiju covida-19 u obliku testiranja, cijepljenja i liječenja. S nižim globalnim imunitetom na trenutni virus SARS-CoV-2, borba protiv svih novih patogena, uključujući nove koronaviruse poput Khosta-2, postaje teža. Prema posljednjim podacima koje je prikupio WHO, četvrtina ljudi diljem svijeta još uvijek nije primila ni prvu dozu cjepiva protiv koronavirusa.

Detaljne informacije o načinima na koji pojedini virusi mogu zaraziti ljudske stanice vitalni su za učinkovitiji i snažniji odgovor za prijetnje javnom zdravlju. Letko radi na izgradnji baze podataka koja sadrži informacije o tome koje ljudske receptore virusi koriste za inficiranje stanica i mogu li ti virusi izbjeći postojeća cjepiva ili ne.

- Upravo sada postoje skupine koje pokušavaju osmisliti cjepivo koje ne štiti samo od sljedeće varijante virusa SARS-2, nego da nas zapravo općenito štiti od sarbecovirusa - rekao je Letko.

- Nažalost, mnoga naša trenutna cjepiva dizajnirana su za specifične viruse za koje znamo da inficiraju ljudske stanice ili one za koje se čini da predstavljaju najveći rizik da nas zaraze. Ali to je popis koji se neprestano mijenja. Moramo proširiti dizajn ovih cjepiva da bismo se zaštitili protiv svih sarbecovirusa - poručio je Letko, prenosi Science Alert.

Najčitaniji članci