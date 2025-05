Znanstvenik Ivan Đikić: 'Ne nasjedajte na lažne reklame s mojim imenom, opasne su!'

Društvenim mrežama opet kola lažna reklama koja prikazuje našeg poznatog znanstvenika svjetskoga glasa, molekularnog biologa Ivana Đikića kako "reklamira" čudotvorno liječenje visokog tlaka. Prof.dr. Đikić je za 24sata demantirao da je on akter te reklame i upozorava javnost na opasnost od takvih sadržaja. S lažnim se reklamama u kojima mu je ukraden identitet, dodaje, bori godinama, kao i brojni drugi znanstvenici. Tome netko mora stati na kraj, jer su opasnosti brojne, zaključuje.

- Lažne informacije koje se pojavljuju na internetu iskorištavaju, primarno, one koji ih čitaju, lažući o ljudima koji iza tih riječi ne stoje. To se događa meni, i poznatim drugim ljudima različitih profesija - od medicine preko sporta, do zabave. Borba protiv toga bi trebala biti sustavnija, legalna, da se kažnjava one koji takve reklame plasiraju, međutim zbog slobodne na internetu to danas ne funckcionira, ističe Đikić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta Goethe u Frankfurtu.

Dr. Ivan Đikić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta Goethe u Frankfurtu | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Druga je mogućnost da preko edukativnih poruka javnosti poručimo da vrlo često ono što pročitaju ili vide na internetu nije točno te da je vrlo često manipulativno. Ljudima se uzima novac za nešto što je lažno. Određeni broj ljudi, nadam se što manji, izgubi dio novca na tome, a nekad budu i oštećeni jer preparati koji se tako prodaju nisu testirani, i nitko ne zna što sadrže, upozorava naš molekularni biolog. To je najgore od svega, ističe - da ljudi koji trebaju pomoć zbog neke bolesti ili stanja ne uzimaju prave lijekove, ne kontaktiraju liječnike da im pomognu nego su prepušteni nadriliječništvu.

Razne tablete | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Netko iskorištava njihove slabosti i emocionalnu situaciju, jer su u stanju napraviti sve da pomognu sebi ili bližnjima, a kriminalci ih iskorištavaju, kaže znanstvenik. Iskorištava se i imena mnogih ljudi, poput njega.

- Pokušavao sam na mnoge načine to prekinuti, kontaktirajući Facebook i te web stranice, međutim ništa nije pomoglo. Još samo mogu poručiti javnosti da ne nasjeda na lažne informacije. Ja nisam osoba koja bi prodavala bilo što za novac - mi znanstvenici se zalažemo prvenstveno za akademsku slobodu i za otkrića koja su slobodna, a ne komercijalna, zaključuje prof. Đikić za 24sata.