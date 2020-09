Znanstvenik Radman: 'Korona je impotentna u ovom valu'

U ožujku je porast po danima bio velik pa je išao dole pa sad opet ide gore, to su slučajevi. Smrtnost je velika u prvom valu i nestaje u drugom valu, smatra Radman

<p>Samoizolacija gdje mogu gledati more i u nebo, nije mi teško pala već mi je dala više slobodnog vremena, izjavio je znanstvenik <strong>Miroslav Radman</strong> u emisiji 'Nedjeljom u 2 'na HRT-u. Komentirao je cijelu situaciju oko korona virusa. </p><p>- Kao genetičar ili da kažem pogled genetičara na biologiju koronavirusa je sličan onom biologija virusa HIV-a. Biologija je slična, i jako je neizvjesno zbog toga da nakon 40 godina pokušaja za HIV da dođemo do cjepiva, pa sam rekao da je neizvjesno da će doći i do vakcine za ovaj virus. On se mijenja samo četiri puta sporije od HIV-a ali ima četiri puta veći genom. I HIV i korona su vrlo slični, jedna nova mutacija po 2-3 virusa i onda se to akumulira - objasnio je. </p><p>Dodao je kako je virus impotentan u ovom valu.</p><p>- U ožujku je porast po danima bio velik pa je išao dole pa sad opet ide gore, to su slučajevi. Smrtnost je velika u prvom valu i nestaje u drugom valu. Kao da je virus impotentan u ovom valu - rekao je. </p><p>- Moj pogled je pogled genetičara a ne imunologa ili epidemiologa, a taj pogled još nitko nije iznio pa sam mislio da mi je dužnost da ga iznesem, pa makar bio u krivu. No, ja se ne bojim toga da budem u krivu - naglasio je Radman.<br/> <br/> </p>