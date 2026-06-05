Novi spomendan posvećen je sjećanju na 1848. godinu, kada je prilikom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica.
Znate li zašto je baš danas Dan hrvatske zastave? Sve je počelo još 1848. s banom Jelačićem
Hrvatska ove godine prvi put obilježava Dan hrvatske zastave, spomendan ustanovljen prošle godine u znak sjećanja na 5. lipnja 1848. godine, kada je prilikom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica, crveno-bijelo-plava zastava. Taj se čin smatra jednim od ključnih trenutaka isticanja hrvatskoga nacionalnog identiteta i težnje za političkom samostalnošću te je postao jednim od najvažnijih simbola hrvatske državnosti. Odluku o proglašenju Dana hrvatske zastave jednoglasno je donio Hrvatski sabor na sjednici 6. lipnja 2025., na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske.
Današnja zastava Republike Hrvatske, sa svojim prepoznatljivim crveno-bijelo-plavim bojama i povijesnim grbom u središtu, predstavlja suverenost, neovisnost i zajedništvo hrvatskog naroda. Ona je trajni simbol poštovanja prema hrvatskoj povijesti, kulturi i vrijednostima na kojima počiva suvremena hrvatska država.
Obilježavanjem Dana hrvatske zastave iskazujemo poštovanje prema generacijama koje su pridonijele očuvanju hrvatskog identiteta i državnosti te potvrđujemo važnost nacionalnih simbola koji povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost Republike Hrvatske, objavio je Hrvatski sabor na svojim službenim stranicama.
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