Znate li zašto je baš danas Dan hrvatske zastave? Sve je počelo još 1848. s banom Jelačićem

Hrvatska ove godine prvi put obilježava Dan hrvatske zastave, spomendan ustanovljen prošle godine u znak sjećanja na 5. lipnja 1848. godine, kada je prilikom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica, crveno-bijelo-plava zastava. Taj se čin smatra jednim od ključnih trenutaka isticanja hrvatskoga nacionalnog identiteta i težnje za političkom samostalnošću te je postao jednim od najvažnijih simbola hrvatske državnosti. Odluku o proglašenju Dana hrvatske zastave jednoglasno je donio Hrvatski sabor na sjednici 6. lipnja 2025., na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske.

Današnja zastava Republike Hrvatske, sa svojim prepoznatljivim crveno-bijelo-plavim bojama i povijesnim grbom u središtu, predstavlja suverenost, neovisnost i zajedništvo hrvatskog naroda. Ona je trajni simbol poštovanja prema hrvatskoj povijesti, kulturi i vrijednostima na kojima počiva suvremena hrvatska država.

Obilježavanjem Dana hrvatske zastave iskazujemo poštovanje prema generacijama koje su pridonijele očuvanju hrvatskog identiteta i državnosti te potvrđujemo važnost nacionalnih simbola koji povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost Republike Hrvatske, objavio je Hrvatski sabor na svojim službenim stranicama.