Žnjan službeno otvoren, ali radovi još traju: 'Ma predivno je, ali moglo bi biti više zahoda'

Nekada je tamo bio prašnjavi plato i opći nered s terasama nelegalnih kafića tik uz obalu koje su zamijenjeni metalnim 'modulima', a danas je uređena plaža kakve se ne bi posramile ni najrazvikanije mediteranske destinacije. A iako je plaža Žnjan u Splitu službeno otvorena prije desetak dana, radnika još ima, ali svi poslovi koji se trenutačno obavljaju su ustvari 'šminkanje'. U malu inspekciju plaže krenuli smo tragom pojedinačnih prigovora o stanju u kojim su sadržaji na platou te da se već krenulo s devastacijom, no tragova dramatičnijih nereda nismo pronašli.

Split: Plaža na Žnjanu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

No, krenimo redom, s kabinama za presvlačenje koje su uklopljene u betonske kućice, a u kojima se navodno obavlja nužda. Zatekli smo ih uredne, iako bi možda dali malu zamjerku da bi mogle imati i više dnevnog svjetla. Tik uz njih postavljeni su ormarići za odlaganje stvari, no još nisu u funkciji i zasad je nejasno tko će ih i na koji način iznajmljivati ili ustupati kupačima. Smeća nema nigdje, a nema ni kamenčića s plaže po plaži za osobe s invaliditetom kao ni po dugoj šetnici i to zahvaljujući djelatnicima tvrtke Žnjan koji su zaduženi za održavanje.

- Radim ovdje sezonu, inače sam student. Dođemo ujutro oko šest sati i skupljamo eventualno smeće kako bi onima koji dolaze ranije na kupanje bilo sve uredno. Kroz jutro nas bude šest do sedam, a popodne njih dvoje. Čistimo plažu i metemo kamenčiće koje se s plaže raznese po šetnici i ostalim površinama – kaže nam Josip.

Kafići na plaži koji su tek u fazi uređenja po projektu su izgrađeni s druge strane šetnice, a ne uz samu plažu kako je to nekad bilo. No, na plaži je izgrađeno nekoliko vanjskih šankova koji su u većem dijelu počeli raditi. Cijene su uobičajene za Split, primjerice, kava se može popiti od dva do tri eura. Ujutro su, kažu nam ugostitelji, većinom domaći gosti, dok u poslijepodnevnim satima ima više turista koji će uzeti i koktele, a čija je cijena oko 10 eura.

- Vidi se da plaža, odnosno neki sadržaji, nisu još u funkciji, ali stvarno je lijepo. Ima puno sadržaja za djecu svih uzrasta, i za one koji vole sport i one koji će se samo malo zabavljati, fontane, napuhance u moru, skakaonice... Naša zamjerka jest što nema zahoda, odnosno ima, ali to su oni plastični, kemijski i baš se ne uklapaju, a u njima je higijena uvijek malo upitna. More je predivno – kaže nam Marie iz Francuske koja je s obitelji u smještaju upravo na Žnjanu, nedaleko od plaže.



Tijekom našeg obilaska na plaži su postavljeni i tornjevi za spasilačku službu, ali i rampe za parkirališta, no još nisu u funkciji. Na terenu su deseci radnika koji ubrzano rade i na ravnanju još nekih zemljanih površina. U većini su te površine sređene koje se već navodnjavaju pa je trava pomalo počela izbijati, no ima još sektora u kojima se još nije privelo kraju i na kojima još ima i kanala i rupa za instalacije. No, posjetiteljima Žnjana to ništa ne smeta.

- Ma stvarno je predivno. Tu se kupam 20 godina, pratila sam sve radove i vjerujem da će zapravo tek iduće godine, kad sve zazeleni i sredi se zablistati u punom sjaju. Mada je i ovo sada stvarno lijepo. Moja zamjerka jedino ide na zahode, možda bi ih moglo biti malo više, kao i kabina za presvlačenje, ali zaista ne treba sad cjepidlačiti. Kad se otvore kafići, bit će i više zahoda. Meni je najvažnije more, da je uredno i čisto – kaže nam Rajka koju smo zatekli u jutarnjoj šetnji s psom.

Što se tiče plaže za osobe s invaliditetom, postavljeno je i dizalo, kupačima su na raspolaganju kolica s kojima mogu u more, no rampa s obje strane plaže kojom osobe s invaliditetom mogu lakše ući u more, zaista zahtjeva bolje održavanje jer valovi nanesu žala. Tako je rampa s istočne strane plaže potpuno zatrpana, dok je ona na zapadu nešto čišća.

Uređena je i biciklistička staza, posađeno je na desetke stabala i palmi, a najtraženiji hlad je ona ispod nadstrešnica koje su ustvari solarni paneli i starih tamarisa koji su tijekom gradnje Žnjana sačuvani. Na šest mjesta na plaži predviđeno je i postavljanje ležaljki, a kako nam kažu kupači, svi se nadaju da ih neće biti previše, odnosno toliko puno da ljudi neće imati gdje odložiti ručnik.