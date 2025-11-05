Obavijesti

News

ŠTO ĆE SADA TRUMP?

Zohran Mamdani (34) novi je gradonačelnik New Yorka

S 34 godine, Mamdani, naturalizirani američki musliman podrijetlom iz Ugande i zastupnik državne skupštine iz Queensa, stoji na pragu povijesti

Zohran Mamdani, 34-godišnji demokratski socijalist čiji su fokus na radničke teme i osobna karizma pretvorili nekoć autsajdersku kampanju u nacionalnu senzaciju, pobijedio je na izborima za gradonačelnika New Yorka, javljaju svjetski mediji. Mamdani je porazio bivšeg guvernera New Yorka Andrewa Cuoma. S 34 godine, Mamdani, naturalizirani američki musliman podrijetlom iz Ugande i zastupnik državne skupštine iz Queensa, stoji na pragu povijesti. Postao je najmlađi gradonačelnik New Yorka u više od jednog stoljeća, kao i prvi muslimanski vođa grada koji nikada ne spava. 

Prije, dok je Mamdani još vodio kampanju, o svemu se oglasio američki predsjednik Donald Trump:

- Ako komunistički kandidat Zohran Mamdani pobijedi na izborima za gradonačelnika New Yorka, vrlo je malo vjerojatno da ću doprinositi savezna sredstva tom mom voljenom prvom domu, osim onog apsolutnog minimuma koji je zakonom propisan, zbog činjenice da, kao komunist, taj nekada veliki Grad ima NULA šanse za uspjeh, pa čak i za opstanak! Situacija se može samo pogoršati s komunistom na čelu, a ja, kao predsjednik, ne želim bacati dobar novac za lošim - napisao je Trump. 

