Zohran Mamdani u ponoć će postati gradonačelnik New Yorka: 'Bit će testiran...'

Zohran Mamdani postat će u ponoć prvi muslimanski gradonačelnik najvećeg američkog grada, a mladenački optimizam njegove demoktratsko-socijalističke platforme bit će testiran čim stupi na dužnost praćenu velikim očekivanjima.

Točno u ponoć po mjesnom vremenu državna odvjetnica New Yorka Letitia James, Mamdanijeva prijateljica i Trumpova protivnica, prisegnut će novog gradonačelnika na privatnoj ceremoniji na stanici podzemne željeznice „Old City Hall Station“.

Podzemna lokacija odražava njegovu „predanost radnim ljudima koji svakodnevno pokreću naš grad“, priopćio je njegov ured.

U podne će istaknuti predstavnik ljevice, senator iz Vermonta Bernie Sanders, predvoditi znatno veću ceremoniju prisege otvorenu za javnost ispred njujorške gradske vijećnice.

Politički program

Izabrani gradonačelnik, deklarirani socijalist, vodio je kampanju usmjerenu na rješavanje previsokih troškova života u metropoli s 8,5 milijuna stanovnika.

Jedan od njegovih ključnih prijedloga jest zamrzavanje stanarina u više od milijun stanova, no nije jasno hoće li gradski odbor koji se bavi kontrolom najamnina, popunjen imenovanjima gradonačelnika na odlsaku Erica Adamsa, to podržati.

Detalji ostalih Mamdanijevih predizbornih obećanja - izgradnja 200.000 jedinica priuštivog stanovanja, univerzalni pristup skrbi za djecu, supermarketi u javnom vlasništvu i besplatni autobusi, tek trebaju biti razrađeni.

No Mamdani ima jedan adut u rukavu: izvrstan odnos s njujorškom guvernerkom New Yorka Kathy Hochul, koja odobrava mjere poput povećanja poreza koje on traži.

Nakon što izbori završe, „simbolika ide samo do određene granice kod birača. Rezultati počinju biti mnogo važniji“, rekao je predavač sa Sveučilišta New York John Kane.

Oporba Trumpu

Unatoč suprotnim očekivanjima, sastanak u Ovalnom uredu krajem studenog između Trumpa i Mamdanija bio je srdačan i smiren.

Mamdani je „mudro potražio zajedničku točku s Trumpom: želju da New York učini boljim mjestom za život“, rekao je Kane.

Trump može biti „iznenađujuće druželjubiv prema onima od kojih se osjeća ponešto jačim“, dodao je Kane. No savezni imigracijski službenici sve su aktivniji u New Yorku, što bi moglo postati izvor neprijateljstava.

S 34 godine, Mamdani je jedan od najmlađih gradonačelnika New Yorka, a njegova politička karijera je kratka, dosad je samo obnašao zastupnika u njujorškoj državnoj skupštini. Kako bi to nadoknadio, okružuje se iskusnim suradnicima, regrutiranima iz prijašnjih ureda gradonačelnika i administracije bivšeg predsjednika Joea Bidena.

Mamdani je također već otvorio dijalog s poslovnim liderima, od kojih su neki predviđali masovni odlazak bogatih Njujorčana ako on pobijedi. Čelnici sektora nekretnina posljednjih su tjedana opovrgnuli te tvrdnje. Kao zagovornik palestinskih prava, gradonačelnik, musliman i indijskog podrijetla, morat će također uvjeriti židovsku zajednicu u svoj uključivi stil vođenja grada. Nedavno je jedna od njegovih zaposlenica dala ostavku nakon što je otkriveno da je prije nekoliko godina objavljivala antisemitske objave na Twitteru.ž

Kulturna figura

„Gradonačelnik New Yorka uvijek je kulturna figura“, kaže profesor političkih znanosti Lincoln Mitchell.

Mamdani je već odrazio neke kulturne ukuse svoje generacije kratkim izletima u rap glazbu, pohađanjem tečajeva kazališne improvizacije na Manhattanu i odijevanjem onoga što je New York Times nazvao „tipičnim početničkim odijelom za tridesetogodišnjaka koji nastoji biti shvaćen ozbiljno“.

Njujorčani su također s odobravanjem primijetili njegovu entuzijastičnu podršku supruzi, umjetnici sirijskog podrijetla Rami Duwaji. Njezin Instagram profil dobio je više od milijun novih pratitelja od studenoga, prema statistikama Social Bladea. A naaslovnici časopisa The Cut, cijenjene modno-kulturne publikacije magazina New York, objavila je da ipak slijedi vlastiti put.

„Na kraju dana, ja nisam političarka. Ovdje sam kako bih bila podrška Zohranu i kako bih ulogu iskoristila na najbolji mogući način kao umjetnica“, rekla je.