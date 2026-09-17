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DIPLOMATSKA BERBA

ZOKI DOŠEL V JASKU POD BRAJDE Pogledajte kako predsjednik bere grožđe

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u berbi grožđa organiziranoj za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj - „Diplomatskoj berbi“. Domaćin „Diplomatske berbe“ je predsjednik Republike Zoran Milanović, organizator je Grad Jastrebarsko, a ovogodišnja „Diplomatska berba“ u Jaski održana je u vinogradu obitelji Režek
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Jastrebarsko: Predsjednik Milanović sudjelovao u "Diplomatskoj berbi" u vinogradu obitelji Režek
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Komentari 6

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