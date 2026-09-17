DIPLOMATSKA BERBA
ZOKI DOŠEL V JASKU POD BRAJDE Pogledajte kako predsjednik bere grožđe
Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u berbi grožđa organiziranoj za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj - „Diplomatskoj berbi“. Domaćin „Diplomatske berbe“ je predsjednik Republike Zoran Milanović, organizator je Grad Jastrebarsko, a ovogodišnja „Diplomatska berba“ u Jaski održana je u vinogradu obitelji RežekDodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu