Socijalist i musliman Zohran Mamdani (34) dobio je podršku 50,4 posto birača New Yorka
POLITIČKA SENZACIJA U SAD-U PLUS+
Zoki s Manhattana: Trump ga se boji, a njujorška elita strahuje od njegovih planova za poreze
Čitanje članka: 3 min
Prijatelji moji, srušili smo političku dinastiju, izjavio je Zohran Mamdani, 34-godišnjak rođen u Ugandi i podstanar koji svaki mjesec plaća najamninu, poput stotina tisuća njegovih glasača, kad je postao novi gradonačelnik New Yorka. Ta je pobjeda, gledajući godinu ili dvije unatrag, toliko iznenađujuća da se smatra jednom od najvećih političkih senzacija u povijesti američke politike.
