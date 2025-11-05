Obavijesti

News

Komentari 26
POLITIČKA SENZACIJA U SAD-U PLUS+

Zoki s Manhattana: Trump ga se boji, a njujorška elita strahuje od njegovih planova za poreze

Piše Nenad Nevešćanin,
Čitanje članka: 3 min
Zoki s Manhattana: Trump ga se boji, a njujorška elita strahuje od njegovih planova za poreze
Foto: Jeenah Moon

Socijalist i musliman Zohran Mamdani (34) dobio je podršku 50,4 posto birača New Yorka

Prijatelji moji, srušili smo političku dinastiju, izjavio je Zohran Mamdani, 34-godišnjak rođen u Ugandi i podstanar koji svaki mjesec plaća najamninu, poput stotina tisuća njegovih glasača, kad je postao novi gradonačelnik New Yorka. Ta je pobjeda, gledajući godinu ili dvije unatrag, toliko iznenađujuća da se smatra jednom od najvećih političkih senzacija u povijesti američke politike.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 26
UŽAS U TUZLI: Još jedan čovjek umro u bolnici, broj žrtava u požaru Doma popeo se na 12
STRAVIČNI PRIZORI

UŽAS U TUZLI: Još jedan čovjek umro u bolnici, broj žrtava u požaru Doma popeo se na 12

Požar je izbio u utorak navečer u Domu umirovljenika u Tuzli. Poginulo je najmanje 12 ljudi, a 37 ih je teže i lakše ozlijeđeno. Mjesecima se upozoravalo na loše stanje u Domu
Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod
SPROVOD U ČETVRTAK

Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod

Obitelj je posebno naglasila da ne želi navijačke zastave, bengalske baklje ni obilježja udruga ili navijačkih skupina poput BBB-a, Torcide, Armade, Tigrova, HOS-a, Paukova ili Gromova
Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...
GOVORILI DA JE TO BIO RADNI LOGOR...

Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...

Okrugli stol pod nazivom "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" održan je 28. listopada, održavanje ovog događaja u Saboru odmah je izazvalo brojne kritike...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025