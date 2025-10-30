Obavijesti

PREDSJEDNIKOV ROĐENDAN

Zoki slavi 59. rođendan. Pogledajte kako se predsjednik Milanović mijenjao kroz godine

Hrvatski predsjednik i bivši premijer Zoran Milanović slavi 59. rođendan. Podrijetlom je iz Cetinske krajine, predsjednik se rodio i odrastao u zagrebačkom Trnju. Zvali su ga Basta, a iako je bio odličan đak, bio je poznat po čestim tučnjavama. Pravo je upisao 1986., a buduću suprugu upoznao je 1991. godine
Na današnji dan 1966. rođen je predsjednik Zoran Milanović
Milanović se rodio 30. listopada 1966. u Zagrebu, odrastao je u Trnju, gdje su ga zvali Basta. Bio je odličan učenik, ali i poznat po temperamentu i tučnjavama | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
