Zoki slavi 59. rođendan. Pogledajte kako se predsjednik Milanović mijenjao kroz godine

Hrvatski predsjednik i bivši premijer Zoran Milanović slavi 59. rođendan. Podrijetlom je iz Cetinske krajine, predsjednik se rodio i odrastao u zagrebačkom Trnju. Zvali su ga Basta, a iako je bio odličan đak, bio je poznat po čestim tučnjavama. Pravo je upisao 1986., a buduću suprugu upoznao je 1991. godine
Prije preuzimanja predsjedničke dužnosti, bio je premijer Hrvatske od 2011. do 2016. godine.
Predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) od 2007. do 2016. gdje je naslijedio pokojnog Račana
