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DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE

Zoran Milanović: Čudo je da ovaj praznik još postoji...

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 4 min
Zoran Milanović: Čudo je da ovaj praznik još postoji...
storyeditor/2026-06-22/PXL_220626_154046333.jpg | Foto: Edina Zuko/PIXSELL

Čelnik Sabora i premijer poslali izaslanike, Peternel s kolegama izazvao incident

Hrvatska povijest i stvarnost takvi su da se o ovom datumu ne možemo i nikad se nećemo svi slagati, ali moramo biti svjesni da je to ono za što su se borili na kraju, ali ne 1941., i Tuđman, Hebrang, Bobetko, Cvetković, Mika Špiljak, Ivan Šibl i Vlado Janjić Capo, rekao je predsjednik države Zoran Milanović na obilježavanju Dana antifašističke borbe.

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Osvrnuo se i na današnje prijepore zbog obilježavanja događaja iz Drugog svjetskog rata, navodeći da hrvatsko društvo i dalje nije pronašlo zajednički odnos prema vlastitoj prošlosti. U tom je kontekstu spomenuo da je i on prije gotovo dva desetljeća vjerovao kako su neke povijesne rasprave zaključene, ali pokazalo se suprotno.

Napeto u Brezovici Peternel dobacivao Pupovcu, iz SNV-a mu poručili: 'Od koga ti je baba spašavala Židove?'
Peternel dobacivao Pupovcu, iz SNV-a mu poručili: 'Od koga ti je baba spašavala Židove?'

- Bio sam u Bleiburgu 2008. misleći, to je to, priča je gotova. Sad je sve isto, još i gore nego 2008. - rekao je.

Pozvao je na zajedništvo, razboritost i vođenje politike usmjerene na hrvatske interese, bez neprijateljstva prema drugima.

- Moramo zadržati svoje pravice, da gledamo svoj interes, da u vođenju svojih poslova budemo sebični, ali ne zli, nelojalni i neprijateljski nastrojeni prema drugima. To je hrvatski imperativ - kazao je.

Brezovica: Obilježavanje Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice osnivanja prvog hrvatskog partizanskog odreda Brezovica: Obilježavanje Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice osnivanja prvog hrvatskog partizanskog odreda Brezovica: Obilježavanje Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice osnivanja prvog hrvatskog partizanskog odreda
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL

Govorio je i o Janku Bobetku, Vladi Janjiću Capi:

- To su velikani tog vremena, a neki ih nazivaju zločincima. Onda je i Tuđman među njima, nemojmo tako, izgubit ćemo se, zavrtjet će nam se u glavi, izgubit ćemo moralni kompas - izjavio je Milanović u šumi Brezovica pokraj Siska, gdje je 22. lipnja 1941. osnovan Prvi sisački partizanski odred - prva antifašistička borbena jedinica u ovom dijelu Europe.

OBLJETNICA FOTO Evo tko je sve stigao u Brezovicu na Dan antifašističke borbe: Milanović, Pupovac...
FOTO Evo tko je sve stigao u Brezovicu na Dan antifašističke borbe: Milanović, Pupovac...

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković, koji je otputovao u Kanadu, u Brezovicu su poslali izaslanike. U ime Sabora na obilježavanju Dana antifašističke borbe bila je zastupnica Vesna Bedeković (HDZ), a Plenković je za izaslanika poslao ministra Alena Ružića.

Zastupnik stranke DOMiNO Igor Peternel u Brezovicu je došao, kako kaže, da bi skrenuo pozornost na "nevjerojatan politički rollercoaster kojem svjedočimo u Hrvatskoj u režiji vrha HDZ-a". Poručio da će se DOMiNO nastaviti zalagati za ukidanje Dana antifašističke borbe kao državnog praznika, koji naziva "bal vampira". Članovi stranke, među kojima je bio i Peternel, ubacivali su se tijekom izjave Milorada Pupovca (SDSS), a razmjenjivali su i optužbe. Glasnogovorniku SNV-a prekipjelo je te mu je poručio: "Sram te bilo. Od koga ti je baba spašavala Židove?". Podsjetimo, Peternel potječe iz antifašističke obitelji, a njegova baka i prabaka tijekom Drugog svjetskog rata spašavale su zagrebačke Židove od ustaškog progona. 

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