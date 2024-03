Zoran Milanović: Nitko ne priječi AP-u da dođe ovdje i da imamo debatu i razgovaramo

Predsjednik Republike Zoran Milanović za RTL komentirao je ostaje li kandidat za premijera, što građanima nudi u svom programu i što planira napraviti nakon izbora.

- Nakon dvadeset godina znam što sam. Preiskusan sam i prehladan u ovoj situaciji. Oni su smislili cijeli koncept kako da ovo mogu reći, a da zvuči nekome uvjerljivo. Nitko ne priječi AP-u da dođe ovdje i da razgovaramo. Ja sudjelujem u kampanji, ovaj naš razgovor će biti o tome. Pitali ste me jesam li kukavica. To neka odluče ljudi - odgovorio je Plenkovića na njegovu sinoćnju izjavu kako je Milanović kukavica.

Plenković je rekao i da bi pobijedio na debati.

- On je bio devastiran. Potpuni neznalica, ali HDZ je velika i opasna stranka. Baš je opasna, što rade Hrvatskoj - odgovara.

Upitan je i kad podnosi ostavku.

- To znate. Niste tak bedasti. Pa da Jandroković preda Reineru? Taj koji preuzima dužnost, on će sam odrediti tko njega nasljeđuje. Što ako dam ostavku? Reiner ne može biti na listi. Hoće li propasti cijela lista? Znate što bi napravio? Dao bi mandat onome tko ima relativnu većinu u nadi da će to biti HDZ. Ja to neću napraviti, dat ću kao predsjednik mandat onome tko ima većinu - kazao je.

Rekao je kako daje mandat onome tko ima potpise i nakon toga daje ostavku.

Novinar ga je pitao je li spreman na rizik.

- Zar ovo što radim nije rizik? Ali nikakav naspram onih koji su išli u rat - odgovara Milanović.

Odgovorio je i na pitanje što je Treća republika.

- U sadržaju, to je Treća demokratska republika. Imali smo Banovinu Hrvatsku i republiku nakon '45-te. Treća je oslobađanje institucija, smjenama ljudi koji su došli politički - govori.

Potom je upitan zašto te stvari nije napravio kao premijer.

- Ako imate financijski užas koji vam je ostavio HDZ, ne razmišljate o tome, tumačilo bi se pogrešno. Pogrešno sam vjerovao u dobrotu ljudske prirode. Ne dolazim kao nametnik nego kao netko tko mora steći povjerenje, bit će teško. Treća republika je hrvatska, a ne briselska vanjska politika na koju nikad nemamo prigovora. Ja sam protiv ilegalnih migracija. Oni dolaze, prolaze kroz Hrvatsku i tu realno rade nered, to nisu ljudi nad kojima se treba rasplakati. Oni prije devet godina, kada sam bio premijer, oni su bili težak slučaj, ljudska bića u stvarnoj nevolji, ne može se uspoređivati.

Vanjska politika koja će štiti Hrvate u BiH. Zadnji potez Schmidta, nesposobnog čovjeka, s izmjenama izbornog zakona, jučer smo imali novi moment. Uporni su u tome da Hrvatima ne dopuste da biraju člana svog predsjedništva. Hrvatska vlast tu nije učinila ništa, ovo mi već udara na ponos, kako nas tretiraju - govori.