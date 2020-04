Zoran Vakula: 'S Capakom se sad često čujem oko prognoze'

Vrijeme se poboljšava, što naravno vabi ljude da izađu van. Međutim, sljedeći tjedni su kritični, stoga pozivamo građane da ostanu doma. Tjelesna aktivnost je jako važan faktor za zdravlje, ali ona se može privremeno odgoditi, poručio je danas šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tijekom konferencije za medije. Na kraju je pročitao stih koji mu je poslao HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.

- Zaboravimo na avanture, čuvajmo se za zdravije ure - izrecitirao je Capak.

Da je to složio, potvrdio nam je i sam Vakula i dodao da se u posljednje vrijeme često čuje s Capakom.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Mi se poznajemo više od 10 godina. Čujemo se svako malo, no sad se to intenziviralo zbog ove situacije s epidemijom. Tu rečenicu, koju je pročitao, objavio sam još sinoć. Ne znam za što im sve treba vremenska prognoza, to morate njih pitati, no meni je drago kad radim za opće dobro - rekao je Vakula.

Dodao je kako pokušava svaki dan javno djelovati te da su ljudi prepoznali njegov trud.

- Objavljujem svaki dan, što možete pratiti na HRT-ovoj stranici pod 'Vrijeme i promet'. Naše statistike su pokazale kako ljudi, osim o koronavirusu, najčešće čitaju upravo vremensku prognozu. Dolazi stabilno vrijeme, no ljudi sad ne bi smjeli izlaziti. Nadam se da će slušati preporuke - kazao je Vakula.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Inače, na stranici koronavirus.hr objavili su kako neovisno o temperaturi u prirodi i dalje se najbolje pridržavati uputa o pranju ruku i držanju distance.

- Hladno vrijeme potiče boravak ljudi u zatvorenom prostoru, što je poznato da potiče širenje većine zaraznih bolesti koje se prenose kapljičnim putem, pa tako i ovog novog virusa. Nema razloga vjerovati da hladno vrijeme može ubiti koronavirus ili druge bolesti. Normalna temperatura ljudskog tijela iznosi oko 36,5 °C do 37 °C, bez obzira na vanjsku temperaturu ili vrijeme. Najučinkovitiji način da se zaštitite od koronavirusa je učestalo brisanje ruku vlažnim maramicama na bazi alkohola ili temeljito pranje sapunom i vodom - napisali su.