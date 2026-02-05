Slavna voditeljica u suzama moli otmičare: 'Spremni smo za razgovor, vratite mi mamu'

Jedna od najpoznatijih američkih televizijskih voditeljica, Savannah Guthrie, objavila je potresni video u kojem, zajedno sa sestrom i bratom, moli za siguran povratak njihove 84-godišnje majke Nancy, koja je oteta iz svoje kuće u Arizoni prošlog vikenda. Obitelj je poručila otmičarima da su spremni na razgovor, no prvo traže dokaz da je Nancy živa, piše BBC.

U emotivnom videu objavljenom na Instagramu, Savannah Guthrie, voditeljica emisije "Today" na NBC-u, okružena sestrom Annie i bratom Cameronom, izravno se otmičarima koje drže njihovu majku. Potvrdila je da je obitelj svjesna medijskih izvještaja o pismu u kojem se traži otkupnina, no istaknula je kako u današnjem svijetu treba biti oprezan.

​- Spremni smo razgovarati. Međutim, živimo u svijetu u kojem se glasovi i slike lako manipuliraju. Moramo bez ikakve sumnje znati da je živa i da je kod vas. Želimo vas čuti i spremni smo slušati. Molimo vas, javite nam se - poručila je Guthrie.

Posebno je naglasila kritično zdravstveno stanje svoje majke, koja pati od kroničnih bolova i srčanih problema.

​- Naša mama je naše srce i naš dom. Ima 84 godine. Njezino zdravlje, njezino srce, krhko je. Živi u stalnoj boli. Bez svojih je lijekova. Potrebni su joj da preživi i da ne pati - rekla je voditeljica drhtavim glasom.

'Mama, vrati se kući, nedostaješ nam'

Najemotivniji dio poruke bio je izravno obraćanje majci. Njezina sestra Annie opisala ju je kao "svjetionik" njihovih života.

​- Svjetlo nedostaje u našim životima. Uvijek ćemo biti samo obični ljudi kojima treba njihova mama. Mama, mama, ako slušaš, trebamo te da se vratiš kući. Nedostaješ nam - rekla je Annie Guthrie.

Foto: Profimedia

Savannah je kroz suze dodala poruku ohrabrenja.

​- Mama, ako ovo čuješ, ti si snažna žena. Svi te traže, mama. Posvuda. Nećemo stati. Tvoja djeca neće stati dok opet ne budemo zajedno. Volimo te, mama.

Nancy Guthrie posljednji je put viđena u subotu 31. siječnja navečer u svojoj kući u blizini Tucsona. Njezin nestanak prijavljen je u nedjelju, nakon što se nije pojavila u crkvi. Policija je u njezinu domu pronašla, kako su naveli, "zabrinjavajuće" dokaze koji upućuju na nasilni ulazak i otmicu. Šerif okruga Pima, Chris Nanos, izjavio je kako vjeruju da je odvedena iz kuće protiv svoje volje.

U potragu su uključeni FBI, granična patrola i timovi za potragu i spašavanje, a slučaj je privukao pažnju cijele nacije. Oglasio se i američki predsjednik Donald Trump, koji je obitelji ponudio pomoć svih saveznih agencija.

Foto: Pima County Sheriff's Department