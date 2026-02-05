Materijalna šteta je oko 800 eura. Nakon dovršene istrage, 44-godišnjaka su predali pritvorskom nadzorniku uz prijavu
Policija razriješila pljačku pošte kraj Zagreba. Uhitili vozača koji 'snimao' taksijem, dvojicu traže
Policija je provela istragu nad muškarcem (44) zbog sumnje počinio krađu u pošti u Donjoj Lomnici u Stepanskoj ulici. Sve se dogodilo 23. siječnja ove godine oko 13 sati, a u krađi su sudjelovala još dva nepoznata počinitelja, piše PU zagrebačka.
Osumnjičeni je uzeo taxi vozilo u najam i došao je na adresu spomenutog poštanskog ureda, gdje je ulicom više puta prošao pored njega kako bi se uvjerio da je ured prazan. Auto je zaustavio na cesti ispred ulaza u dvorište pošte, što je primijetila zaposlenica, koja je pobjegla na bočni izlaz. Razbojnici su ušli u ured i iz ladice uzeli oko 800 eura, zatim su izišli, sjeli u vozilo i pobjegli.
Materijalna šteta je oko 800 eura. Nakon dovršene istrage, 44-godišnjaka su predali pritvorskom nadzorniku uz prijavu.
