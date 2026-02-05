Policija razriješila pljačku pošte kraj Zagreba. Uhitili vozača koji 'snimao' taksijem, dvojicu traže

Policija je provela istragu nad muškarcem (44) zbog sumnje počinio krađu u pošti u Donjoj Lomnici u Stepanskoj ulici. Sve se dogodilo 23. siječnja ove godine oko 13 sati, a u krađi su sudjelovala još dva nepoznata počinitelja, piše PU zagrebačka.

Osumnjičeni je uzeo taxi vozilo u najam i došao je na adresu spomenutog poštanskog ureda, gdje je ulicom više puta prošao pored njega kako bi se uvjerio da je ured prazan. Auto je zaustavio na cesti ispred ulaza u dvorište pošte, što je primijetila zaposlenica, koja je pobjegla na bočni izlaz. Razbojnici su ušli u ured i iz ladice uzeli oko 800 eura, zatim su izišli, sjeli u vozilo i pobjegli.

Materijalna šteta je oko 800 eura. Nakon dovršene istrage, 44-godišnjaka su predali pritvorskom nadzorniku uz prijavu.