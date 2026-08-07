Svi junaci nikom ponikoše i u crnu zemlju propadoše. Počevši od Vlade, koja bi prva trebala u Gospić, ali neće, jer se u njihovu mandatu i s njihovim ljudima - koji su držali oči širom zatvorene - sve i odigralo
KOMENTIRA: BORIS RAŠETA PLUS+
'Zovi, samo zovi' pjevaju domoljubi. Pa evo, Lika zove, ali njih nema
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Lika, u brojkama i slovima, godine 1971. izgledala je ovako. U toj je regiji živjelo 128.976 stanovnika, koji su uzgajali 130 tisuća ovaca i 45 tisuća goveda. Gospić je imao 26.683 stanovnika. Danas Lika ima 36.494 duše. Ovaca ima do 75 tisuća, a goveda do 15 tisuća. U Gospiću živi 11.464 stanovnika.
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