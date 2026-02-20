Zračna luka na Floridi dobit će ime po Donaldu Trumpu

Zastupnici na Floridi u četvrtak su odobrili zakon da se međunarodna zračna luka Palm Beach preimenuje po američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Glasanje u floridskom Senatu s 25 glasova za i 11 protiv uslijedilo je nekoliko dana nakon što je Zastupnički dom države usvojio mjeru s 81 glas za naprama 30 glasova protiv.

Republikanski zakonodavci uglavnom su podržali zakon, dok su se demokrati protivili preimenovanju zračne luke.

„Pogrešno je i nepravedno da je zakonodavno tijelo Floride, pod kontrolom republikanaca, ignoriralo glasove okruga Palm Beach gurajući zakon o preimenovanju međunarodne zračne luke Palm Beach, a da stanovnicima okruga nije dalo stvarnu priliku za doprinos“, rekla je američka zastupnica Lois Frankel, demokratkinja koja predstavlja West Palm Beach.

Guverner Floride Ron DeSantis, republikanac, još nije rekao hoće li zakon potpisati. ⁠

Odluka o preimenovanju zračne luke po Trumpu uslijedila je nakon što je Florida prošle godine odobrila plan doniranja nekretnine u centru Miamija za lokaciju Trumpove predsjedničke knjižnice.

Trump, rođen u New Yorku, preselio se na Floridu 2019. Prije preseljenja živio je u penthouseu u Trump Toweru, ali od tada glavno prebivalište ima u svojem odmaralištu Mar-a-Lago u West Palm Beachu.