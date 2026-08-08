Zračna luka Split rekordna sa 770 tisuća putnika u srpnju

Zračna luka Split u srpnju je ostvarila rekordnih 770 tisuća putnika, najviše među hrvatskim zračnim lukama, dok splitska gradska luka ovog vikenda očekuje više od 75 tisuća putnika i 18 tisuća vozila zbog pojačanog prometa u vrhuncu sezone.

"U srpnju smo imali 770 tisuća putnika i ostvarili najveći promet u bilo kojoj zračnoj luci u Hrvatskoj što govori o našoj raspoloživosti na tržištu", kazao je Hini voditelj Službe za prihvat i otpremanje u Zračnoj luci Split Mate Melvan.

U splitskoj zračnoj luci ovaj vikend se očekuje 205 zrakoplova i 56 tisuća putnika, a dnevni promet u srpnju i kolovozu kreće se između 22 i 29 tisuća putnika, pri čemu nema dana s manje od 22 tisuće putnika.

Za kolovoz se očekuje između 740 i 750 tisuća putnika, dok je u srpnju faktor popunjenosti svih linija bio 85 posto. Od oko 900 tisuća raspoloživih sjedala bilo je još oko 130 tisuća slobodnih mjesta.

Za usporedbu, dubrovačka zračna luka u srpnju je imala 558 tisuća putnika, dok je kroz zagrebačku prošlo 468 tisuća putnika.

Govoreći o nedavnim incidentima s dronovima u blizini splitske zračne luke, Melvan je rekao da su dronovi sastavni dio svakodnevnog života i poslovanja, ali da neprijavljeni dronovi predstavljaju prijetnju zračnom prometu.

"Dronovi koji nisu prijavljeni predstavljaju prijetnju i tako ih se tretira, imaju negativan utjecaj na zračni promet", kazao je Melvan, dodavši da će oni koji ih nepropisno koriste snositi negativne posljedice.

Pojačan promet ovog vikenda bilježi se i u splitskoj gradskoj luci, kroz koju se očekuje više od 75 tisuća putnika i više od 18 tisuća vozila, izvijestila je voditeljica Jadrolinijina ureda za splitsko plovno područje Jelena Ivulić.

"Jučer smo imali dvije dodatne linije prema najfrekventnijoj liniji za Supetar, a jutros je također uvedena jedna izvanredna linija prema Supetru u 9,30 sati", rekla je Ivulić.