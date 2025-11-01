Zračna luka u Berlinu opet radi: Prekinuli promet zbog drona

Njemačka zračna luka Berlin Brandenburg je nastavila s normalnim radom u subotu nakon privremenog prekida zbog bespilotne letjelice uočene u petak navečer.

Glasnogovornik zračne luke potvrdio je za njemačku agenciju Dpa da trenutno nema nikakvih ograničenja.

Letovi su suspendirani na nešto manje od dva sata u petak navečer, a mnogi su preusmjereni.

Radno vrijeme zračne luke je produženo kako bi se omogućilo zrakoplovima da polijeću do dva sata iza ponoći i slijeću tijekom noći kako bi se nadoknadila kašnjenja.

Iznimku je iskoristilo pet odlaznih letova.

Incidenti s dronovima sve češće ometaju rad njemačkih zračnih luka. Početkom listopada je dron nepoznatog podrijetla nakratko zaustavio promet u Münchenu, drugoj najvećoj zračnoj luci u Njemačkoj.