Zračna luka u Berlinu opet radi: Prekinuli promet zbog drona
Njemačka zračna luka Berlin Brandenburg je nastavila s normalnim radom u subotu nakon privremenog prekida zbog bespilotne letjelice uočene u petak navečer.
Glasnogovornik zračne luke potvrdio je za njemačku agenciju Dpa da trenutno nema nikakvih ograničenja.
Letovi su suspendirani na nešto manje od dva sata u petak navečer, a mnogi su preusmjereni.
Radno vrijeme zračne luke je produženo kako bi se omogućilo zrakoplovima da polijeću do dva sata iza ponoći i slijeću tijekom noći kako bi se nadoknadila kašnjenja.
Iznimku je iskoristilo pet odlaznih letova.
Incidenti s dronovima sve češće ometaju rad njemačkih zračnih luka. Početkom listopada je dron nepoznatog podrijetla nakratko zaustavio promet u Münchenu, drugoj najvećoj zračnoj luci u Njemačkoj.
