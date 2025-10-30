Drama u Berlinu! Muškarac usred dana oteo dijete (2) majci dok je čekala na semaforu

Šokantan incident dogodio se u utorak poslijepodne u berlinskoj četvrti Treptow-Köpenick, kada je nepoznati muškarac pokušao oteti dvogodišnjeg dječaka usred bijela dana.

Oko 14 sati, 29-godišnja majka čekala je na raskrižju ulica Winckelmannstrasse i Köpenicker Strasse sa svojim sinom koji se bezbrižno igrao u lokvi. U jednom trenutku, prišao im je muškarac i obratio se djetetu. Trenutak kasnije, zgrabio je dječaka, podigao ga u naručje i počeo bježati.

Majka je u panici potrčala za njim i pokušala otmičaru oteti sina. U nastaloj borbi muškarac ju je snažno gurnuo uza zid i udario u lice. Na sreću, prolaznici su brzo reagirali, a majka je uspjela ponovno zgrabiti svoje dijete i spriječiti otmicu.

Glasnogovornica berlinske policije potvrdila je da su policajci Savezne policije, koji su se slučajno zatekli u blizini, intervenirali i uhitili osumnjičenika. Prema njezinim riječima, muškarac je tijekom cijelog incidenta i kasnijeg policijskog postupanja pokazivao izrazito neobično ponašanje te je prevezen u bolnicu na psihijatrijski pregled, prenosi Bild.

Majka djeteta zadobila je modrice na licu i prevezena je u bolnicu na ambulantno liječenje, dok dvogodišnji dječak, srećom, nije ozlijeđen.