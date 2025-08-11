Zračne luke u lipnju i u pola godine sa 7,3% više putnika

Zračne luke u Hrvatskoj su i u lipnju i u prvoj polovini ove godine uslužile po 7,3 posto više putnika nego u isto vrijeme prošle godine, s time da je takvim porastima u lipnju ove godine pridonijelo 1,9 milijuna putnika, a u prvih pola godina njih 5,4 milijuna, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). Porast broja putnika u zračnim lukama u lipnju ove godine pratilo je i povećanje operacija zrakoplova, za 6 posto, na više od 18,7 tisuća, a tih je operacija (slijetanja/polijetanja zrakoplova) bilo 4,6 posto više i na razini prvih šest mjeseci, odnosno više od 59,9 tisuća.

Split 'izbio' na prvo mjesto, a Brač jedini u minusu

Lipanj je i ove godine uz mnoge sezonske aviolinije na prvo mjesto među svim zračnim lukama iznova 'stavio' Split, gdje je prošlo 578,1 tisuća putnika ili 8,2 posto više nego u istom mjesecu lani.

Poraste broja putnika u lipnju su imale i sve druge zračne luke, osim Brača, koja je i najmanja zračna luka, i gdje je putnika bilo 16,1 posto manje nego u lanjskom lipnju ili oko 3500.

Po broju putnika Split u lipnju slijedi zračna luka Dubrovnik, sa njih 447,2 tisuće ili 4 posto više nego lani, a treća je zračna luka Zagreb sa 435,1 tisućom putnika ili 7,6 posto više.

Zračna luka Zadar je sa 294 tisuće putnika u ovom lipnju u odnosu na lanjski u plusu od 9 posto, dok je na zračnoj luci Pula bilo 94,6 tisuća putnika ili 12,4 posto više.

Nakon duljeg vremena minusa, i zračna luka Rijeka u lipnju ove godine je zabilježila porast broja putnika, i to dvoznamenkasti u odnosu na lanjski lipanj od 14,5, posto, sa njih 29,5 tisuća.

Veći porast nego lani ima i zračna luka Osijek, od 13,7 posto, sa oko pet i pol tisuća putnika, dok zračno pristanište Mali Lošinj, koje je uz Brač i jedino na otocima, sa 378 putnika u lipnju ima rast od čak 82,6 posto u odnosu na lipanj prošle godine.

I u prvih šest mjeseci, većina zračnih luka je imala više putnika nego u istom lanjskom razdoblju, a najveći porasti, od 10,7 posto i 9,1 posto imale su zračne luke Split i Zagreb. koje po porastima od 8,5 posto i od 6,5 posto slijede zračne luke Rijeka i Dubrovnik.

Tereta manje

Za razliku od putničkog prometa, s teretnim su zračne luke ove godine i u lipnju i u prvih šest mjeseci bile u minusu u odnosu na prošlu godinu.

Samo u lipnju tereta je na svim zračnim lukama bilo 893 tone ili 7,6 posto manje nego u lanjskom lipnju. Minus je i nešto veći na razini prvih šest mjeseci, od 8,2 posto, sa nešto više od 4.800 tona tereta.