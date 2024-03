Zrinjevac: U Markuševcu nema biootpada iz kućanstava; građani u subotu prosvjeduju

Predstavnici Zrinjevca rekli su novinarima da u kompostani u Markuševcu oporabljuju samo zeleni biootpad s javnih površina, a voditelj odjela kompostiranja Jozo Galić istaknuo je da u zadnjih desetak dana poduzimaju sve da se izbjegne pojava neugodnih mirisa. Za miris koji se može eventualno u manjim intenzitetima pojaviti rekao je da je bezopasan. Novinarima su se obratili predstavnici građanskih inicijativa te su za sutra u 11 sati na ulazu u rasadnik najavili prosvjed.

Predsjednica Građanske inicijative Maksimir za Zagreb Maris Špero rekla je da su mediji danas vidjeli "cirkus" na kompostani jer je u ponedjeljak krenulo intenzivno raščišćavanje rasadnika Zrinjevca sa ciljem da kad mediji dođu sve bude čisto i bez ikakvog pitanja o biorazgradivom otpadu iz kućanstava.

Rekla je da žele ukinuti dozvolu koja omogućuje da se biootpad iz kućanstava dovozi u kompostanu, jer je građanima znatno narušena kvaliteta zdravlja i života.

Voditeljica Službe za proizvodnju bilja i kompostiranje Lidija Potočić objasnila je da kompostana radi još od 1996. i oporabljuje zeleni biootpad.

Sastavni je dio rasadnika koji je jedan od najvećih u Hrvatskoj, veličine je 17 hektara zajedno sa kompostanom, a sama kompostana ima 1,3 hektara. Kompostana od dovezenog biootpada, koji Zrinjevac sakupi na javnim površinama, proizvodi kompost.

Na pitanje novinara gdje je biootpad iz kućanstava i što to građanima smrdi, Potočić je istaknula da u ovom momentu nemaju biootpada iz kućanstava, ne zaprimaju ga, ne obrađuju i ne skladište. Kaže da je biootpad iz kućanstava bio u jednom periodu, od 22. prosinca 2023. do 25. siječnja 2024., tamo dovožen i skladišten do predaje oporabiteljima.

Holjevac: Zbog nesnosnog smrada djeca ne izlaze na igrališta

A o tome da se prema dozvoli izdanoj 22. prosinca 2023. biootpad iz kućanstava može dovesti ponovno na kompostanu u sljedećih deset godina, Potočić je odgovorila da se sve dozvole izdaju na 10 godina, ali nije željela komentirati da se ta dozvola onda može ukinuti, te hoće li se ukinuti.

Konferenciju za novinare organizirao je i zagrebački Domovinski pokret (DP), a njihov predsjednik Igor Peternel rekao je da je zadatak oporbenih političara ukazivati na probleme građana te je najavio da će i DP sutra biti na prosvjedu.

Ovo je prvorazredni skandal što radi gradonačelnik Tomislav Tomašević, "igra se skrivača s ljudima, sad je pred novinarima sve ok, a onda će se pod okriljem noći opet vratiti biootpad pa će to opet smrdjeti. Pa nisu ljudi blesavi da ne znaju što im smrdi", rekao je Peternel.

Njegov kolega, gradski zastupnik DP-a Slaven Dobrović rekao je da nije problem biootpad koji ovdje stiže nego je problem količina. Skandalozno je i žalosno, kaže, da se prosvjeduje protiv kompostiranja u Markuševcu.

Predsjednik Gradske četvrti Gornja Dubrava Luka Holjevac rekao je i da zbog nesnosnog smrada u zadnja tri-četiri tjedna djeca u vrtiću ne izlaze na vanjska igrališta.