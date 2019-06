'Žrtve obiteljskog nasilja nisu same, bit ćemo uvijek uz njih!'

Već tri mjeseca traje borba Inicijative #SPASIME da se problem obiteljskog nasilja konačno počne rješavati.

Od velike tragedije na Pagu, smrti malog Denisa Pašića, do organiziranja prosvjeda, devet hrabrih žena nije stalo sa zahtjevima da se stane na kraj nasilnicima. Prije nekoliko tjedana, u suradnji sa Zakladom Solidarna, osnovali su i posebni fond za pomoć žrtvama. O njemu smo u emisiji uživo na 24sata porazgovarali s Jelenom Veljačom, predstavnicom i jednom od osnivačica Inicijative, te s Ivanom Blaževićem, tajnikom zaklade i operativnim voditeljem Fonda.

- Niste same. Mi smo stale iza tih riječi i držimo ih se. Pokazat ćemo svim srcem da žrtve obiteljskog nasilja nisu same - kaže Jelena Veljača.

Foto: Robert Anic/PIXSELL Jelena Veljača, jedna od osnivačica Inicijative #spasime, i Ivan Blažević, tajnik zaklade

Podsjeća da su otvorili grupu na Facebooku kako bi raspravljali i dogovarali sve oko prosvjeda.

- Međutim, grupa je dobila život sam za sebe. Prije tri mjeseca imala sam naznake da obiteljsko nasilje je veliki problem, ali sad, kad pogledam broj članova u našoj Facebook grupi, to je zaprepašćujuće. Ženske teme su izuzetno teške, to sam shvatila pišući kolumne, i sve sam manje počela pisati o tome što obući, a sve više o muško-ženskim odnosima i problemu nasilja. Žrtve su se same počele javljati, i to imenom i prezimenom. Mnoge žrtve su osjetile snagu da pričaju o tome tek u našoj grupi. Žrtve su nakon toga otkrile da je to sigurno mjesto na kojemu mogu pronaći podršku i savjet - rekla je Veljača, koja je istaknula kako ju je na osnivanje Inicijative potaknula tužna priča dječačića Denisa Pašića kojeg je ubila vlastita majka u Puli.

- Bilo je tu nekoliko faktora. Svakako je jedan od njih bio tajming. Nažalost, bio je taj tragični slučaj na Pagu koji nas je sve potaknuo da reagiramo. Prije toga, ono što je meni bio prijelomni trenutak, slučaj je malog Denisa Pašića kojeg je majka ubila u Puli. Tad sam bila trudna i potpuno osupnuta. Plakala sam danima i nisam nikad to probavila. Nikad to neću zaboraviti i često mi se vraća u snovima - istaknula je Veljača te uz Blaževića dodala kako se nada da će Fond pomoći mnogim ženama da pobjegnu iz nasilničkih odnosa.

Važna je i financijska pomoć

- Nasilnici često svoje žrtve prvo psihički zlostavljaju i kontroliraju, potom ih odvoje od rodbine i prijatelja, a često ih učine i financijski ovisnima. Zamislite kako će neka blagajnica sa svojom mizernom plaćom otići s troje djece od nasilnika. Nema teoretske šanse da ode. Fond će pomoći njima i pokriti troškove preseljenja iz takvog odnosa, možda i troškove stanovanja itd. Imali smo slučaj da je partner prebio svoju ženu, slomio joj ruku, a ima dvoje male djece o kojima se mora brinuti. Sustav joj neće pomoći. Sustav joj neće platiti pomoć u kući i slične troškove. Tu ćemo mi uskočiti. Fond će pomagati upravo oko takvih troškova koje sustav ne prepoznaje ili, ako ih prepoznaje, ne rješava u adekvatnom roku - rekao je Blažević navodeći kako je, prema statistikama, svaka treća žena pretrpjela nekakav oblik nasilja. Upravo zbog toga je istaknuo kako su Veljača i kolegice preuzele veliku odgovornost u senzibiliziranju javnosti o ovom problemu.

- Mi smo morali uplivati u to kad je nakon prosvjeda taj val postao nezaustavljiv. Sve je krenulo spontano i ljudi su to prepoznali. Ako je naša zasluga to što smo otvorili prostor u kojem nasilje više neće biti stigmatizirano, nego će se o njemu razgovarati i rješavati se, ja sam izuzetno ponosna. U svojoj karijeri nisam nikad vidjela temu ovakve važnosti kojoj su se svi mediji jednako priključili. Za mene je nevjerojatno važno da ljudi imaju građansku dužnost da reagiraju. Mi moramo upozoravati na nasilje. To se mora u potpunosti promijeniti u društvu. Nasilje ne smije biti stigmatizirano i ne smije biti privatna stvar. Ne smijemo samo proći ako smo vidjeli da je frajer opalio ženi šamar. Moramo stati, reagirati, pozvati policiju. Mora se promijeniti i taj dio poslije prijave. Ne smije se događati da taj frajer kasnije dobije samo 500 kuna kazne kao da je prošao autom kroz crveno - dodala je Veljača i istaknula kako joj je drago da su se pojavili političari koji su pokazali želju da se bave ovim problemom.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Govorim pritom o Andreju Plenkoviću. Ne znam ga, ali iz onoga što smo komunicirali na sastanku i zbog same činjenice da je bio na prosvjedu, čini mi se da je on urbana osoba koja osuđuje nasilje i koji ne smatra da je obiteljsko nasilje privatna stvar. Mi smo u Inicijativi svjesni da će se on unutar svoje stranke boriti vezano uz Istanbulsku konvenciju, ali to je, na kraju krajeva, i njegov posao. Važno je istaknuti da je potrebno u potpunosti implementirati Istanbulsku konvenciju u praksi, a ne samo na papiru. Istanbulska konvencija nije ono što su neki tvrdili - da će transvestiti napadati djecu na maturalcu u WC-ima. Istanbulska konvencija je ono što regulira obaveze svake države koja ju je potpisala da zaštiti žrtve obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja - dodala je Veljača, s kojom se složio i Blažević.

Ratifikacija Istanbulske konvencije

- Srce me boli što smo tijekom ratifikacije Istanbulske konvencije pričali o izmišljenim terminima rodne ideologije i o tzv. opasnostima da će muškarci na cesti postajati žene, a žene postajati muškarci, umjesto da smo u to vrijeme pričali o implementaciji i rješavanju problema obiteljskog nasilja. Šteta da su to tek morali potaknuti Jelena i druge prosvjedom - rekao je Blažević. Za kraj su oboje istaknuli nadu kako će prikupljeni novac u Fondu biti dostatan za pomoć žrtvama.

- Naša Facebook grupa ostaje i dalje mjesto podrške, savjeta i utjehe za sve. Nadam se i da će ljudi na pozicijama učiniti sve da sankcioniraju nasilnike dovoljno čvrsto kako bi poslali poruku svima da nasilje nije privatna stvar - rekla je Veljača.

- Ne nadam se da će političari to napraviti, nego to očekujem. To im je posao - poručio je Blažević.

Novac se može donirati pozivom na broj 060 9003 ili na žiro-račun HR8023900011500151640 zaklade Solidarna otvoren u HPB-u s opisom plaćanja “Za Fond SPASIME” te putem platforme Indiegogo.

