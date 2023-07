Žrtve ubojice Fetića ostale bez svega: 'Kad izađemo iz bolnice, nemamo kamo, sve je izgorjelo'

Očuh i mali brat trebaju pomoć sa smještajem. U požaru su ostali bez svega. Trenutačno su malo kod mene, malo kod sestre, no trebat će nešto trajnije, rekla nam je Erika Bradač, kći Ivane J. (45), koju je u subotnjem mahnitom pohodu u sisačkom naselju Kanak ubio susjed Neđad Fetić (58).

Njezina očuha Miroslava ubojica je ranio u ruku, a brat, koji je bio uz njih, nasreću, nije ozlijeđen. Fetić im je nakon napada zapalio kuću te su ostali bez stvari i dokumenata. Izgorio im je automobil, koji je Miroslav, inače taksist, koristio za posao. Erika nije mogla puno pričati o svemu jer joj je sve to previše bolno. Zato je majci napisala oproštajnu poruku.

- Majko moja, bila si najdivnija osoba na ovom svijetu. Bila si moj heroj i uvijek ćeš to i biti. Pamtit ćemo te po tvojim ludostima, smijehu i po svemu što si napravila za sestru, brata i mene - napisala je neutješna Erika.

Podsjetimo, Fetić, zvani Bracan, je još jednog susjeda upucao u trbuh. Potom se okomio na Tomislava Goronju (56) i njegovu majku Ljubu.

- Malo sam bolje, no i dalje sam u bolnici na antibioticima. Ne puštaju me kući, ali ni majka ni ja nemamo više kamo. Kuća nam je, kao i sve stvari, izgorjela - rekao nam je Tomislav, čija je kuća također zapaljena.

- Majka i ja smo u to vrijeme bili u vrtu, postavljali smo mrežu za krastavce. Čuo jesam neke pucnjeve, no kako je bila subota, u prvi tren sam pomislio da je riječ o svadbi. No tad je susjed protrčao ulicom i rekao kako Bracan puca. Odmah smo počeli bježati - rekao je Goronja. Zaklon je pronašao kraj drvarnice, a majka je uletjela u kavez u kojem inače spava njihov pas. Fetić ju je ugledao kroz rešetke pa upucao.

- Otrčao sam po nju i odnio je do susjeda. Pobjegli smo kroz zaraslu livadu. Zamolio sam susjeda da odveze moju majku u bolnicu, a ja sam ostao. Čuli smo kako pucaju, stigla je policija i bio sam siguran da su ga likvidirali. No odmah potom počele su gorjeti kuće. Treća koja je zapaljena bila je moja - prisjetio se Tomislav tih kobnih trenutaka.

Dodao je kako nije ni razmišljao te je otrčao do kuće kako bi bilo što pokušao spasiti. Vatra se, kaže, razbuktala neviđenom brzinom.

- Uletio sam u nju, no sve je već gorjelo. Izašao sam kroz vrata i ugledao Fetića kako mi ulazi u dvorište. Skamenio sam se. Mislio sam da sam gotov. Vikao sam: 'Nemoj, susjed! Nemoj, susjed!', no on je samo šutio - opisao je Tomislav.

Pretpostavlja kako se spasio jer je pomahnitali 58-godišnjak navodno ostao bez metaka. Počeli su se tući, a Fetić ga je udarao kundakom i ciglom.

- Pitaju me kako sam se branio. Kad je život u pitanju, grizao bih i zubima. Nisam razmišljao o boli. Oteo sam mu pušku i izašao na ulicu. Napadač je, priča nam, s bombom u rukama otrčao iz dvorišta prema grmlju i zarasloj livadi te "nestao". Do Tomislava su tad došli specijalci.

- Vikali su da bacim pušku i legnem. Rekao sam im da je susjed s bombom otrčao prema livadi. Preskočili su ogradu i krenuli za njim - rekao je Tomislav.

Hitna pomoć prevezla ga je u bolnicu Sisak te su i on i majka ondje do daljnjeg. On zbog otvorenog prijeloma i tri kopče na glavi, a ona zbog gelera u nozi.

- Bio sam joj u posjeti. Nisu joj vadili te gelere jer je komplicirano, kažu da čekaju da sami izađu - priča Tomislav.

Nisu mu jasni motivi susjeda, za kojeg kaže da su gotovo odrasli zajedno.

- Malo sam mlađi od njega, a njegova majka stalno je dolazila k mojoj na kavu. Nikad nismo puno pričali. Otac i on čuvali su ovce pa nisu niti bili kod kuće. Kad su mu roditelji umrli, ostao je ovdje živjeti sam. Ni s kim se nije družio, rijetko je i pozdravljao. Ima on i sestru, ali s njom nije u dobrim odnosima - prisjetio se Tomislav.

Žao mu je i susjeda, koji su također ranjeni, kao i poginule susjede. Rekao je kako su nedavno doselili te mu nije jasno zašto bi ikoga od njih uopće napao.

Fetić je u istražnom zatvoru, vještačit će ga psihijatri

Kriminalisti i dalje istražuju motiv sumanutog pohoda Neđada Fetića koji je ubio susjedu, a ranio još njih četiri. Zapalio je i tri kuće te dva auta. Obitelji su ostale bez svega te je do svih njih došla i socijalna služba. Siščani skupljaju pomoć, a svi koji žele donirati Erikinoj obitelji mogu to na račun HR4723400093234005476 - Erika Bradač.