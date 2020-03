Zubarica za beskućnike svima besplatno vraća osmijeh na lica

Mnogi će skrenuti pogled vidjevši beskućnika kako spava nasred ulice ili premeće po kantama za smeće pokušavajući si priskrbiti vjerojatno jedini obrok tog dana, no riječka stomatologinja Ivana Brekalo Pršo (50) dobro im je poznata.

Ona već dvije godine na Fakultetu dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci pruža besplatne dentalne usluge sugrađanima koji su ostali bez krova nad glavom.

'Neki nemaju dokumente'

Do realizacije ove humanitarne geste došlo je početkom 2018., kad se provodila humanitarna akcija Udruge Depaul Hrvatska, čiji cilj je bio prikupiti novac za nabavu hrane za korisnike Kuće utočišta, dnevnog centra za beskućnike i ostale osobe na rubu društva.

- Osim što nam je bitno pomagati ljudima koji nisu u mogućnosti redovnim putem doći do zubara (mnogi od njih nemaju dokumente, zdravstveno osiguranje i sl.), bitno nam je senzibilizirati studente. Po potrebi, terapija i sanacija pacijenata provodi se na studentskim kliničkim vježbama, a osim toga studenti su uključeni i u cijeli niz projekata koji se bave edukacijom populacije o važnosti oralnog zdravlja - objašnjava profesorica Pršo.

Svoje slobodno vrijeme uglavnom posvećuje pomoći potrebitima.

'Ljudi cijene empatiju'

- Nema ljepšeg osjećaja kad uspijete pružiti nešto što neka osoba, zbog svog nezavidnog statusa, nije uspijevala dobiti. Tim ljudima jako puno znači ne samo što im pomažemo kad ih boli nego i to što im pružamo i taj vid empatije. Znate, to su ljudi na marginama društva, koje svi zaobilaze, i kad osjete ljudski pristup, taj mali vid pažnje, njima je to vrlo važno te dolaze i odlaze sretni, zadovoljni i zahvalni, a samim time zadovoljni smo i mi i studenti. Svatko od nas može nešto pružiti i pomoći na bilo koji način, pa se nadam da će, ako ovo netko pročita, biti ponukan uključiti se na svoj način - zaključuje dr. Ivana Brekalo Pršo.

