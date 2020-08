Zuhdija jedva čeka školu: 'Prvi put u životu imam nove knjige'

Brojni čitatelji javili su se obitelji Alić iz Kladnja (BiH) nakon što su Zuhdiji (12) lopovi ukrali kupine. Žena iz Sarajeva kupila mu je nove školske udžbenike

<p>Još uvijek se malo ljutim na lopove, ali mislim da ću uskoro biti spreman oprostiti im, rekao je iskreno <strong>Zuhdija Alić</strong> (12), dječak koji je preko noći postao miljenik cijele regije.</p><p>Otkako su mu u subotu ukrali kupine koje je prodavao uz cestu pored svoje kuće u Brlošcima kraj Kladnja (BiH), pozivi i podrška njegovoj obitelji pristižu sa svih strana. Međutim, jedan je poziv posebno razveselio malog Zuhdiju.</p><p>- Jedna mi je teta kupila potpuno nove udžbenike za iduću školsku godinu. Fotografirala ih je i poslala nam to pa sam ih vidio na slici. Danas će ih donijeti, barem je tako rekla. Nikad u životu nisam imao nove knjige. Prije mi je bilo drago što su praznici, ali sada samo želim da počne škola - uzbuđeno je i u jednom dahu rekao Zuhdija.</p><p>Njegova majka Senada (42), otkrila nam je da je Zule, ugledavši nove udžbenike na slici, pustio i suzu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zuhdija (12) rasplakao regiju </strong></p><p>- Bio je u šoku. Samo je ponavljao suznih očiju: “Majko, kako je to moguće da teta koja nas nikad nije vidjela ni upoznala, meni kupuje knjige” Odgovorila sam mu da je to dokaz da ima predivnih ljudi na ovom svijetu i da se u takve mora ugledati.</p><p>Gospođa je iz Sarajeva i iskreno, ne znam što ću joj reći kad je vidim. Kako se uopće može nekom takvom zahvaliti - pita se Senada. Dodaje da su se nakon Zuhdijinog pojavljivanja u medijima morali suočiti i s ponekom osudom, a to se najviše odnosi na činjenicu da Zule radi iako je dijete, te da mu otac ne radi.</p><p>- Mislim da se svatko ima pravo boriti za svoj život i opstanak onako kako najbolje zna. Dokle god drugome ne činimo zlo, smatram da je naš način ispravan. Već sam napomenula da moj sin ne radi jer mora. Njega nitko ne tjera. On to radi jer želi na svoj način pridonijeti našoj obitelji, a zna da nam je svaki dinar od koristi. Život na selu je takav i kod nas nije neuobičajeno da djeca sjede uz cestu i prodaju voće. Bitno da mu uz to ostane još puno vremena za igru, veselje i da se jednog dana svog djetinjstva prisjeća kao sretnog - zaključila je Senada. O svom suprugu Fikretu (43) i njegovom poslu, govori puna nade.</p><p>- Već je predao papire u obližnju šumarsku tvrtku i svaki dan čekamo da ga nazovu. Čuli smo da tamo znaju zapošljavati za stalno pa se nadamo da će mu se netko javiti. Radio bi kao sjekač stabala jer njemu to odlično ide.</p><p>Mnogi ga zovu kad pripremaju drva za ogrjev i on to oduvijek radi za novac. Nitko ne bi bio tako sretan kao mi da on prvi put u životu nađe stalan posao - rekla je Senada. Dodaje da ranije u tome nije imao sreće, iako, kaže, niti jedan posao nikada nije odbio. Uglavnom je radio kod privatnika, brinuo se o konjima i radio razne fizičke poslove. Senada bi često odlazila s njim raditi pa bi skupljala sijeno, okopavala tuđa polja... A dok takvih poslova nema, najdraže joj je, kaže, s djecom ići u berbu kupina i malina.</p>