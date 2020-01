Žunića su dočekali bijesni kupci stanova POS-a: 'Vratite pare!'

Buran sastanak kupaca POS-ovih stanova s predstavnicima APN-a održan je danas u biogradskoj gradskoj vijećnici, javlja BNM portal.

Svih 30 kupaca, od kojih mnogi kredit za nepostojeći stan plaćaju već godinu dana, izrazili su nezadovoljstvo. Naime, njihovi stanovi su trebali biti useljivi u lipnju ove godine, no nakon što je vlasnik tvrtke koja je bila izvođač radova preminuo, radovi su stali, raskinut je ugovor te je budućnost tih stanova u najmanju ruku neizvjesna. Unatoč prvotnoj reakciji kupaca koji su od v.d. direktora APN-a Krešimira Žunića zatražili povrat svojih novaca i učešća, odlučili su ipak pričekati još mjesec dana.

Odredili su datum novog javnog savjetovanja, 06.02. 2020., nakon čega ide nova javna nabava. No ne bude li sreće s novim izvođačem radova, svi kupci zatražit će povrat svojih sredstava i time će priča o POS-ovim stanovima biti završena. Ogorčeni kupci tako su unatoč predugom čekanju, odlučili APN-a dati još jednu šansu i pričekati do sredine ožujka do kada će se, bar tako tvrde iz APN-a, znati na čemu su, a ukoliko se situacija ne riješi u njihovu korist najavljuju zajedničku tužbu protiv države.

Gradonačelnik Ivan Knez poručio je okupljenima kako će Grad, ukoliko bude potrebno, pomoći s još dva milijuna kuna kako bi ovaj projekt ipak zaživio. Podsjećamo, Grad Biograd na Moru je već dao besplatno zemljište te obećao uređenje infrastrukture u iznosu od 4,5 milijuna kuna, te su voljni s dodatnih 2,5 milijuna sudjelovati u pokrivanju troškova izgradnje POS-ovih stanova, piše BNM portal.

