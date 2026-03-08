Župan Tomislav Golubić ne želi da zaposlenice hodaju u uskoj odjeći
NOVA PRAVILA PLUS+
Župan Golubić zabranio dekolte i minice: 'Povećao sam troškove kupnje odjeće s 200 na 250 €'
Čitanje članka: < 1 min
Koprivničko-križevačka županija dobila je novi pravilnik koji među ostalim definira i kako službenice i službenici smiju izgledati na poslu. Župan Tomislav Golubić (SDP), osam mjeseci na čelu županije, donio je dokument krajem veljače, neposredno prije Međunarodnog dana žena, a koji je izazvao brojne komentare građana.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku