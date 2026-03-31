ZA OŽUJAK

Župan Kožić proglasio prirodna nepogoda za Žumberak

Piše HINA,
Župan Kožić proglasio prirodna nepogoda za Žumberak

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić proglasio je prirodnu nepogodu za općinu Žumberak nastalu od 26. do 29. ožujka, a uzrokovanu olujnim i orkanskim vjetrom koji je na nanio velike štete u poljoprivredi, graditeljstvu i infrastrukturi.

Nakon Odluke o proglašenju prirodne nepogode općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda dužno je unijeti prve procjene štete u Registar šteta, sukladno roku propisanom Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, navodi se u utorak u priopćenju.

