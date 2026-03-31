Župan Kožić proglasio prirodna nepogoda za Žumberak

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić proglasio je prirodnu nepogodu za općinu Žumberak nastalu od 26. do 29. ožujka, a uzrokovanu olujnim i orkanskim vjetrom koji je na nanio velike štete u poljoprivredi, graditeljstvu i infrastrukturi.

Nakon Odluke o proglašenju prirodne nepogode općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda dužno je unijeti prve procjene štete u Registar šteta, sukladno roku propisanom Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, navodi se u utorak u priopćenju.