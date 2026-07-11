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GORI GUSTA BOROVA ŠUMA

Županijski zapovjednik o požaru na Korčuli: 'Situacija nije dobra. Na terenu nas je trenutno 170'

Piše Bogdan Blotnej, Julia Očić,
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Županijski zapovjednik o požaru na Korčuli: 'Situacija nije dobra. Na terenu nas je trenutno 170'
Foto: Čitatelj 24sata
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U ispomoć na Korčulu stižu vatrogasci iz četiri županije - Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije

Požar na Korčuli i dalje se ne smiruje, a situaciju je za 24sata komentirao i Stjepan Simović, dubrovački vatrogasni županijski zapovjednik nakon sastanka kriznog stožera održanog u Blatu.

- Situacija nije dobra. Požarna fronta je duga najmanje tri kilometra, gori gusta borova šuma. Na terenu nas je trenutno 170 - rekao nam je dubrovački vatrogasni županijski zapovjednik Stjepan Simović. 

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Dodao je kako će, iako su ondje stigle dodatne snage, zbog težine terena i opasnosti tražiti dodatnu ispomoć s kontinenta.

U ispomoć na Korčulu stižu vatrogasci iz četiri županije - Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije.

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