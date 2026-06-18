Župnik (63) sa sjevera Hrvatske osuđen na tri godine i 8 mjeseci zbog podvođenja djeteta

Općinski sud je na tri godine i osam mjeseci zatvora nepravomoćno osudio župnika sa sjevera Hrvatske (63) zbog četiri kaznena djela podvođenja djeteta, u što spada i plaćanje seksualnih usluga maloljetnim osobama. Produljene su mu i mjere opreza, to jest zabrana napuštanja mjesta boravišta te zabrana približavanja žrtvi na manje od 100 metara. Sa žrtvom također ne smije uspostavljati nikakav kontakt, piše Jutarnji list.

Župnik je krajem travnja prošle godine uhićen zbog sumnje na spolno zlostavljanje maloljetnika. Policija ga je privela s lisicama na rukama. Policija je tada upala u župni dvor.

Župnik koji već godinama djeluje preko posrednika je dolazio do maloljetnika iz romske zajednice i spolno ih zlostavljao. Za to im je plaćao određeni novčani iznos, koji još nije potvrđen, ali lokalni mediji pišu da se radi o 50 eura.

Policija je pretražila župni dvor te još jednu nekretninu u župnikovu vlasništvu. Župnik je krađu prijavio policiji, no istraga je potom otvorila posve drugačiju priču.

"U tom trenutku dok je on nama nudio pare da nama to i to uradi, mi smo ga odmah opljačkali jer smo vidjeli kakav čovjek može biti. Mobitel smo mu uzeli radi dokaza jer ima puno slika kako svašta radi", rekao je jedan od svjedoka za HRT. "Ne bih pred kamerama sad spominjao... htio je jako ružne stvari", dodao je drugi svjedok.

Mještani, gdje je dotični bio župnik, komentirali su uhićenje. "Kao župnik je obavljao svoj posao, ali i špotao župljane koji ne dolaze na misu", rekla je jedna mještanka. Biskupija, pod čijom nadležnošću je župa, oglasila se priopćenjem.

"Izražavamo duboko suosjećanje sa svim mogućim žrtvama seksualnog zlostavljanja ili bilo kakvog drugog nasilja. Naglašavamo našu čvrstu predanost istini, pravdi i zaštiti dostojanstva svake osobe, osobito maloljetnika i drugih ranjivih osoba", priopćili su iz biskupije.