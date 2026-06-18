Ubio osam žena u SAD-u, našli ga preko DNK-a s kutije pizze. Dobio tri doživotne: 'Kukavico!'

Rex Heuermann (62), njujorški arhitekt poznat kao serijski ubojica s Gilgo Beacha, osuđen je u srijedu na maksimalnu kaznu zbog brutalnih ubojstava žena čiji su ostaci pronađeni na udaljenim plažama Long Islanda. Sudac Timothy Mazzei izrekao mu je tri doživotne kazne za ubojstva prvog stupnja te dodatnih 25 godina do doživotne kazne za četiri ubojstva drugog stupnja. Sve kazne teći će jedna za drugom, što znači da Heuermann više nikad neće izaći iz zatvora, piše BBC.

Presuda je izrečena u sudnici u Riverheadu na Long Islandu, nakon potresnih svjedočenja članova obitelji žrtava. Govorili su o gubicima koji su im, kako su rekli, uništili živote i ostavili "doživotnu devastaciju".

Heuermann je u travnju priznao da je svoje žrtve gušio, vezao, a zatim njihove ostatke ostavljao na udaljenim dijelovima obale Long Islanda.

Foto: James Carbone/REUTERS

- Ti si odvratan i prezira vrijedan mali čovjek, ako si uopće čovjek. Ti si kukavica - rekao mu je sudac Mazzei prije nego što je izrekao kaznu. Zatim je kratko dodao:

- Izvedite ga odavde.

Sudnicom se prolomio pljesak i povici odobravanja.

Foto: James Carbone/REUTERS

Heuermann, odjeven u tamno odijelo, plavu košulju i sivu kravatu, prije izricanja presude dao je kratku izjavu. Rekao je da preuzima odgovornost, ali je i sam priznao da njegove riječi u ovom trenutku "nemaju nikakvo značenje". Kad ga je sudac pitao je li mu "barem malo žao", odgovorio je: "Da."

Ubojstva su se dogodila između 1993. i 2010. godine, ali je istrazi trebalo više od desetljeća da dovede do ubojice.

Heuermann je isprva tvrdio da nije kriv, no na kraju je priznao ubojstva osam žena: Melisse Barthelemy (24), Megan Waterman (22), Amber Costello (27), Maureen Brainard-Barnes (25), Jessice Taylor (20), Valerie Mack (24), Sandre Costille (28) i Karen Vergate (34).

Nakon ročišta oglasio se i okružni tužitelj Suffolk Countyja Ray Tierney. Pohvalio je obitelji žrtava zbog snage koju su pokazale tijekom dugogodišnje borbe za pravdu.

- Želim da svoju osvetu dobiju tako da nastave živjeti divne živote. Sada je vrijeme da počnu zacjeljivati - rekao je Tierney. Heuermannov odvjetnik Michael Brown rekao je da je nakon ročišta kratko razgovarao sa svojim klijentom i da će ga posjetiti u zatvoru.

Foto: James Carbone/REUTERS

- Iz njegove perspektive, sve je bilo jasno. Htio je poštedjeti svoju obitelj agonije suđenja - rekao je Brown. Ročište su obilježile snažne i bijesne izjave obitelji žrtava.

Amanda, sestra Melisse Barthelemy, opisala je pozive koje je Heuermann upućivao njezinoj obitelji nakon što je ubio Melissu. Govorio im je što je učinio i kako njezino tijelo propada.

- Imala sam 15 godina - rekla je Amanda. Zatim se izravno obratila Heuermannu:

- Možeš me gledati dok ti govorim. Prošlo je 17 godina otkad smo posljednji put razgovarali.

Heuermann, koji je do tada prazno gledao ravno ispred sebe, nakratko se okrenuo prema govornici, a zatim ponovno skrenuo pogled.

- Ono što bih ja učinila tebi gore je od svega što si ti ikome učinio - rekla je Amanda, dok su se u sudnici čuli uzdasi. Rođakinja Jessice Taylor rekla je sudu da nikada neće zaboraviti pozive u kojima je obitelj obaviještena da su dijelovi Jessicina tijela pronađeni na Gilgo Beachu.

- Nisam mogla shvatiti riječ "torzo" - rekla je, ponavljajući da je tijelo pronađeno bez glave i ruku. Heuermanna je nazvala bolesnim, izopačenim i bezdušnim.

- Čekali smo 23 godine. Dugo se činilo kao da ovaj dan nikada neće doći - rekla je.

Foto: James Carbone/REUTERS

Policija je Heuermanna uhitila 2023. godine. Bio je oženjeni otac dvoje djece i živio je u Massapequa Parku, predgrađu na Long Islandu. Policija Suffolk Countyja uhitila ga je nakon što su ga istražitelji povezali s ubojstvima pomoću DNK traga s kutije pizze.

Slučaj je prvi put snažno odjeknuo 2010. godine, kad su istražitelji na Gilgo Beachu pronašli četiri seta posmrtnih ostataka na maloj udaljenosti jedne od drugih. Kasnije su tijela i ostaci povezani s nizom ranijih nestanaka.

Otac Valerie Mack obratio se Heuermannu riječima:

- Gospodine Heuermann, učinili ste stravične stvari Valerijinu zemaljskom tijelu, ali niste dotaknuli pravu Valerie. Dodao je kako vjeruje da će ga kći čekati "uz Isusa" kad dođe njegov dan.

Foto: James Carbone/REUTERS

Sve Heuermannove žrtve, prema navodima istražitelja, u vrijeme smrti bile su seksualne radnice. Neke je kontaktirao preko oglasa na Craigslistu. Neke su za sobom ostavile malu djecu. Ta djeca danas su odrasli ljudi, a neka od njih govorila su na sudu.

Nicolette Brainard-Barnes, kći Maureen Brainard-Barnes, rekla je da je njezina majka bila seksualna radnica i da je zbog toga njezino ime godinama bilo blaćeno.

- Kao i svaka seksualna radnica, moja majka bila je cijelo ljudsko biće - rekla je. Imala je samo sedam godina kad joj je majka nestala.

- Morala sam se pitati gdje je. Bila sam mala djevojčica i trebala sam svoju mamu - rekla je Nicolette. Dodala je da je cijeli njezin život oblikovan majčinom odsutnošću.

- Bila je mlada duhom, ali bila je i stvarno mlada. Ja sam sada gotovo dvije godine starija nego što će ona ikada biti - rekla je.

Foto: James Carbone/REUTERS

Liliana Waterman, kći Megan Waterman, imala je četiri godine kad je pronađeno tijelo njezine majke. Rekla je da je detalje zločina saznala na internetu kad je imala devet godina.

- Sjećam se da sam pitala baku i djeda što znače riječi "prostitutka" i "svodnik" - rekla je. Dodala je da se pitala je li njezina majka bila uplašena i je li možda ona sama za nešto kriva.

Sestra Maureen Brainard-Barnes slomila se u suzama dok je govorila koliko joj nedostaje.

- Ništa me nije moglo pripremiti za dan kad se Maureen nije vratila kući. Ovo nije bilo samo uništenje jednog života. Ovo je postalo doživotno razaranje jedne obitelji - rekla je sudu.

Foto: James Carbone/REUTERS

Policija je ubojstva istraživala više od deset godina. Ključni pomak dogodio se tek nakon što je 2022. osnovan novi istražni tim u kojem su zajedno radili lokalni i savezni istražitelji.

Istražitelji su se vratili starom opisu koji je policiji još 2010. dala cimerica Amber Costello. Ispričala je da je Costello imala neugodan susret s klijentom te opisala krupnog muškarca koji je izgledao poput "ogra" i vozio Chevrolet Avalanche prve generacije, neuobičajen automobil.

Taj trag, uz DNK i druge dokaze, na kraju ih je doveo do Heuermanna.

Obitelji žrtava godinama su tvrdile da policija nije dovoljno agresivno istraživala slučaj jer su žrtve bile seksualne radnice. S time su se složili i neki stanovnici Long Islanda, koji su govorili da su zgroženi time koliko je dugo trebalo da se dođe do pravde.