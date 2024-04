Zurovec: Nismo vodili konkretne pregovore, ali bliže sam SDP-u

Gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec, koji je na listi Fokusa dobio saborski mandat ranije danas komentirao je postizborne koalicije. Otkrio je kako još uvijek s nikim nije vodio konkretne pregovore, ali da su mu za sada najbliži iz SDP-a.

- Trenutno mi je bliži SDP nego neka druga opcija - rekao je Zurovec za RTL Danas.

- Osobno sam mislio popričati sa svojim uskim krugom ljudi, koji me prate od prvog dana, a na koncu postoje i društvene mreže, gdje mogu staviti anketu i vidjeti kako ljudi dišu. Vjerojatno će i to pomoći. To je i najčešći oblik moje komunikacije - kaže.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

- I od mojih prijatelja možete naći ljude različitih uvjerenja, a ja imam stavove koji su jednim dijelom desni, jednim lijevi, liberalni i konzervativni. Ne možete me utrpati u nijednu ladicu. I u tom smislu sam rekao da mogu razgovarati - nastavio je.

Što se tiče HDZ-a ističe da mu nije jasno tko je njihov kandidat za premijera s obzirom na broj preferencijalnih glasova.

- A kakva bi to šansa bila, ja nisam siguran ni tko će biti njihov kandidat za premijera. Koliko sam ja vidio, Anušić je dobio više preferencijalnih glasova - rekao je. Također je dodao kako je više razgovarao s predstavnicima ljevice nego desnice.

Plenković ili Anušić?

- Mislim da tu stranka treba odlučiti tko će biti njihov kandidat za neke pregovore. Mogu vam reći da svi političari često između sebe komuniciraju, a proteklih dana mogu reći da sam više razgovarao s predstavnicima ljevice nego desnice - rekao je.