Zurovec zbog Thompsona kritizirao Tomaševića: Vrijede li ista pravila i za Milu Kekina?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

U objavi na društvenim mrežama Zurovec je ocijenio da odluka zagrebačke vlasti "nadišla pitanje jednog koncerta" te da pokazuje način razmišljanja o vlasti, slobodi i društvu

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec oštro je kritizirao zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog odluke da se zabrani nastup Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, ističući da takva politika ne bi smjela biti vođena ideološkim kriterijima. 

U objavi na društvenim mrežama Zurovec je ocijenio da odluka zagrebačke vlasti "nadišla pitanje jednog koncerta" te da pokazuje način razmišljanja o vlasti, slobodi i društvu. Po njegovu mišljenju, javnim prostorima treba upravljati po jednakim pravilima, a ne prema ideološkoj podobnosti. Kao primjer različitih standarda naveo je koncerte izvođača poput Severine i Prljavog kazališta koji su bez problema održani u Zagrebu, unatoč njihovim različitim političkim porukama ili simbolima. 

Zurovec je posebno kritizirao korištenje pjesme Bojna Čavoglave kao argumenta za zabranu nastupa, nazvavši taj pristup "selektivnim" i potencijalno dovođenjem u pitanje iskustava branitelja Domovinskog rata. Po njegovim riječima, takve odluke ne vode dijalogu, nego produbljuju društvene podjele. 

Gradonačelnik Svete Nedelje također je spomenuo pjevača Milu Kekina, pitajući vrijede li ista pravila za sve umjetnike, s obzirom na to da je Kekin aktivan i politički angažiran kroz Novu ljevicu, integriranu s platformom Možemo. 

Zurovec je istaknuo da je problem selektivnog pristupa jasno vidljiv i u drugim gradovima poput Varaždina, gdje se koncerti održavaju bez "svjetonazorskih presuda". Po njegovom mišljenju, Zagreb bi trebao njegovati slobodu kulturnog izražavanja bez ideoloških intervencija gradskih vlasti, te se fokusirati na gospodarske i socijalne izazove koji izravno utječu na život građana. 

Podsjetimo, Thompson je na subotnjem koncertu u Zagrebu pozvao publiku na političku smjenu Tomaševića i platforme Možemo, nazivajući zagrebačku vlast "ekstremnim ljevičarima" i pozivajući građane da se protiv takve politike demokratskim putem suprotstave na izborima.

