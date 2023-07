Grmljavinsko nevrijeme prijeti velikom dijelu zemlje. Upalili žuti alarm. Od petka 'pržiona'

Pretežno sunčano, na kopnu ponegdje s umjerenom naoblakom. Uz jači dnevni razvoj oblaka poslijepodne i navečer u unutrašnjosti sve je veća vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima gdje je lokalno moguće i grmljavinsko nevrijeme. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar većinom slab. Na moru će popodne puhati umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 27 i 31 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu.

Foto: DHMZ

U većem dijelu zemlje je sunčano, ali ima i magle prema gorju i istoku zemlje pa HAK poziva vozače na dodatan oprez.

Foto: DHMZ

Za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju izdano je žuto upozorenje zbog lokalno mogućeg jačeg nevremena kroz dan.

Slično vrijeme pregvladavat će i u četvrtak. Djelomice ili pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 19 i 23, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 °C.

Foto: DHMZ

U četvrtak je veći dio Hrvatske pod žutim upozorenjem. Kninska, osječka, gospićka i riječka regija zbog grmljavinskog nevremena, a ostatak zbog jakog vjetra.

Foto: DHMZ

Od petka kreće sunčanije, stabilnije i sve toplije vrijeme.

Vikend i prvi dio novog tjedna bit će toplo i stabilno vrijeme, a temperature će rasti i bit će vruće i sparno. Ipak, zasad još nema naznaka novog toplinskog vala, prognozira meteorologinja Tea Blažević.