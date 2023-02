Žuti i narančasti meteoalarm i dalje na snazi u zemlji: Očekuju se jaki udari bure, kiša i snijeg

U unutrašnjosti oblačno sa snijegom u gorju, dok će u ostalim krajevima biti oborine na granici kiše i snijega. Na Jadranu umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pljuskovima. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak. Na Jadranu jaka, na udare olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, a na krajnjem jugu od sredine dana umjeren do jak istočnjak i jugo. Najniža temperatura zraka između -3 i 2, a na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša dnevna uglavnom između 1 i 6 °C, a na Jadranu od 8 °C na sjeveru do 15 °C na jugu, prognoziraju iz DHMZ-a.

Istočna Hrvatska

Pretežno oblačno, mjestimice uz slab snijeg. Vjetar većinom slab sjeveroistočni. Najviša dnevna od 2 do 4 °C.

Središnja Hrvatska

Pretežno oblačno i uglavnom bez oborina. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna od 3 do 5 °C.

Gorski kotar i Lika

Oblačno, povremeno uz slab snijeg. Vjetar umjeren, povremeno i jak sjeveroistočni. Najviša dnevna od -1 do 1 °C.

Istra

Pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena do jaka bura. Krajem dana bura će malo pojačati. More će biti malo do umjereno valovito, mjestimice do valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 4 i 9 °C.

Sjeverni Jadran

Umjereno do pretežno oblačno i uglavnom bez oborina. Puhat će umjerena do jaka, na udare podno Velebita i olujna bura. Najviša dnevna od 6 do 10 °C.

Dalmacija

Promjenljivo oblačno, povremeno s kišom, a u unutrašnjosti osobito u prvom dijelu dana može biti susnježice. Puhat će umjerena do jaka bura koja će prema kraju dana na sjeveru jačati. Najviša dnevna između 10 i 15, a u unutrašnjosti 4 do 8 °C.

Upozorenja za sutra

Za riječku regiju izdano je crveno upozorenje, dok je većina obale u narančastom ili žutom.

