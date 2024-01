Zvao iz Švedske i prijetio ravnatelju SOA-e Markiću ubojstvom njega i njegove kćeri

Renato Vidović (37) optužen je da je iz Švedske prijetio smrću ravnatelju SOA-e Danijelu Markiću i policijskom službeniku Boži V.-Š.

Terete ga da je od 5. studenog 2021. do kraja lipnja 2022., s područja Švedske, u nakani da s policijskim službenikom Božom V.-Š. protivno njegovoj volji ostvari neželjeni kontakt, istoga za vrijeme dok se ovaj nalazio u Zagrebu kao i članovi njegove obitelji, nazivao u više od 100 navrata. Zvao je i na mobitele njegove supruge i posinka, tasta, punice, te šogora. Šogoru je 5. studenog 2021. oko 19 sati rekao, s ciljem da ustraši i uznemiri Božu V.-Š., da se slika s njim i da će mu to biti zadnja uspomena na njega jer će uskoro biti ubijen.

Optužen je i da je 30. prosinca 2020. iz Švedske nazvao Sigurnosno-obavještajnu agenciju sa sjedištem u Zagrebu te u nakani da ustraši ravnatelja Daniela Markića ostavio mu poruku na telefonskoj sekretarici da će ga Bog kazniti, ali da je ruka od čovjeka jača od ruke Boga, spominjući ujedno i njegovu kćer, dajući mu time do znanja da će mu nešto loše napraviti, što je ravnatelju Markiću preneseno i kod istog izazvalo osjećaj uznemirenosti i straha za život i sigurnost članova svoje obitelji.

Nadalje tereta ga i da je 10. studenog 2021., u nakani da ustraši Daniela Markića, nazvao Klub zeleno-lijevog bloka u Hrvatskom saboru te službenici koja se javila na telefon rekao kako će upucati Markića što je istom preneseno i kod istog izazvalo osjećaj uznemirenosti i straha za vlastiti život i sigurnost.

U obrani spominjao i premijera Plenkovića

Ispitan u svojstvu okrivljenika Vidović je rekao kako nije istina da je počinio sve ovo za što ga se tereti, jer se u vrijeme počinjenja djela nalazio u Švedskoj, pa smatra da slučaj treba podvrgnuti švedskom zakonu i da se o njemu treba odlučivati na Švedskom sudu. Rekao je kako od 2013. ima dijete s Hrvaticom koja ga je prijavila za zlostavljanje, zbog čega je i pravomoćno osuđen, a kada je on nju htio prijaviti za njene nepravedne prijave nije mogao, jer je majka djeteta u Hrvatskoj zaštićena.

U obrani je naveo i da smatra da je moguće da je dijete možda od premijera Andreja Plenkovića, budući da mu je poznato da i premijer ima istu spolnu bolest kao i on, koju mu je prenijela majka njegovog djeteta. Smatra da iza svega stoji hrvatska sigurnosna služba, a da je na čelu hrvatskih institucija Danijel Markić, koji je za sve odgovoran jer bi trebao raditi na borbi protiv korupcije, ali mu je umjesto toga smjestio.

Za sve događaje koji mu se stavljaju na teret smatra da hrvatske vlasti izmišljaju, da je za premijera o odgovoran Danijel Markić, a iza njegovog progona stoji hrvatska sigurnosna služba. Smatra i da niti švedski tužitelji nisu odradili svoj posao kako treba jer nisu zatražili niti jedan dokument i ulazili u pozadinu predmeta, a pozadina je okrivljenikova povezanost s borbom za slobodu i činjenici da dijete možda nije njegovo.

Žrtva Božo V.- Š. navodi da je od 2012. do 2018. radio na radnom mjestu policijskog službenika za zakonitost postupanja u Službi za unutarnju kontrolu, te je često komunicirao sa osobom imena Renato Vidović, koji je prema vlastitim navodima imao pritužbe na rad jednog službenika iz PU istarske, vezano za probleme sa bivšom nevjenčanom suprugom s kojom ima malodobno dijete, a vezano oko spora o skrbi nad djetetom.

Iako su ispočetka ti kontakti bili relativno uljudni, s vremenom je Vidović postao verbalno agresivan i neugodan jer je bio nezadovoljan radom policijskih službenika u postupku dodjeljivanja skrbi nad djetetom, i smatrao je da rade na njegovu štetu.

"O, jesi li to drote?"

Tijekom 2017. i 2018. okrivljeni je pokušao stupiti u kontakt sa mnom s broja koji pripada švedskom teleoperateru, ali se nisam htio javljati jer sam vidio da se tim brojem ranije služio Vidović, rekao je policijski službenik Božo V.-Š. Međutim, 05. studenog 2021. ga je Renato Vidović nazvao na privatni broj mobitela, te ga upitao: "OOOO, ko nam se to to javio, jesi ti to drote?" nakon čega je oštećenik prekinuo poziv. Prepoznao je Vidovića jer je imao specifični bosanski naglasak, a nakon dvije minute započeli su pozivi sa nepoznatog broja njegovoj supruzi i posinku, na koje pozive se nisu javljali jer ih je upozorio da su pozivi najvjerojatnije od Renata Vidovića, jer ih je i ranije zvao.

Njegov šogor mu je rekao da je 5. studenog 2021. zaprimio na mobitel više poziva s nepoznatog broja, a kada se na posljednji poziv javio, prepoznao je glas Renata Vidovića, koji mu je rekao da se slika s oštećenikom, jer će mu to biti zadnja uspomena na oštećenika, budući da će uskoro biti ubijen. I nakon što je podnio kaznenu prijavu zaprimio je veći broj poziva s nepoznatog broja iz raznih država npr. Grčke, Italije, Velike Britanije, koji su bili upućeni ne samo njemu već i članovima njegove obitelji, a zadnji takav poziv je primio u lipnju 2022. Oštećenik zna da je riječ Vidoviću jer se u telefonskim razgovorima pozivao na događaje koji se tiču njegovih osobnih interesa oko skrbi nad djetetom.

Daniel Markić ispitan kao svjedok iskazao je kako je ravnatelj Sigurnosno-obavještajne agencije od 2016. Ime Renato Vidović poznato mu je preko službe, ali i preko ljudi koji su tu osobu pratili na Facebook-u te brojnih institucija koje je on kontaktirao te je spominjao u tim kontaktima njegovo ime u negativnom kontekstu.

Nema koga nije zvao

Poznato mu je da je zvao saborske zastupnike, veliki broj ministarstava, ured premijera, ured predsjednika, veliki broj policijskih uprava i postaja te ga u tim prilikama spominjao u negativnom kontekstu te su ta njegova javljanja bila i prijetećeg karaktera obzirom mu je mnogo puta prenošeno da ga on želi ubiti. Među tim osobama koje je nazivao nalazi se i njegov sin , a njega je

kontaktirao 24. prosinca 2021. Naime, on je zvao sve osobe u državi prezimena Markić kako bi došao do njega, u jednom trenutku je došao do njegove adrese te je tu adresu širio putem Facebook-a pozivajući da ga se ubije, to su tisuće poziva rema različitim osobama i institucijama iz koje proizlazi kako je fokusiran na njega.

On tu osobu osobno ne poznaje, nikada je nije susretao. Osjeća se nelagodno zbog svih tih poziva, a osjeća i strah za članove svoje obitelji. Zbog posla i odgovornosti koju obnaša to je vrlo ozbiljno i opterećavajuće. Svi ti pozivi ocjenjuju se opasnim.

Markić je rekao i kako mu je poznat događaj od 30. prosinca 2020. kada je Renato Vidović s broja iz Švedske, a za koji broj i poziv Sigurnosno-obavještajna agencija osnovano sumnja da ga je uputio upravo Renato Vidović, kojom prilikom je ostavio mu poruku na telefonskoj sekretarici SOA-e između ostalog i da će ga Bog kazniti, ali da je ruka čovjeka jača od ruke Boga, spominjući i njegovu kćer.

Slike Markića i njegove kćeri objavljivao na Facebooku

Shvatio sam tio kao ozbiljnu prijetnju da će napraviti nešto mojoj kćeri, rekao je Markić koga su odmah upoznali s tim

pozivom. Isti je zabilježen na telefonskoj sekretarici i Sigurnosno-obavještajna agencija je napravila transkript. O svemu su obaviještene nadležne institucije. Vidović je njegovu fotografiju nebrojeno puta stavljao na Facebook, a na Facebook je stavljao i njegovu kćer.

Također, jedna od stvari koja mu je prenesena, a vezano za prijetnje Renata Vidovića spram njega jest i poziv u Hrvatski sabor od 10. studenog 2021. kada je isti oko 10 sati nazvao Klub zelenog i lijevog bloka na službeni telefon sabora te tamo nazočnoj

službenici rekao kako će ga upucati. Nakon ovih poziva, ranije, a i u međuvremenu bilo je nebrojeno njegovih poziva u kojima mu prijeti i kojima ga zastrašuje. Zadnji poziv bio je ovaj mjesec kada je zvao njegovu tajnicu koja se inače ne javlja

kada vidi broj s kojeg on zove, međutim, omaškom se javila te joj je ponovio uobičajene prijetnje spram njega.