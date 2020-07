'Zvao me da dođem, opsovao mi majku na romskom, uperio pištolj prema meni i zapucao'

Ginu Hamidovića terete da je 25. studenog prošle godine u Krugama iz Porsche Carrere pokušao ubiti Ginu Hrustića. Hrustić je rekao da nisu u zavadi "osim što su oni ubili mog bratića Hašima"

<p>Razumio sam optužnicu i ne smatram se krivim, rekao je u srijedu na Županijskom sudu u Zagrebu <strong>Gino Hamidović (31)</strong>, kojemu sude zbog pokušaja ubojstva <strong>Gine Hrustića (26)</strong> ispred policijske postaje Trnje u zagrebačkim Krugama. Na sud su ga doveli iz Remetinca gdje je u istražnom zatvoru.</p><p>Optužnica ga tereti da je 25. studenog prošle godine oko 16 sati u Ulici Kruge kod kućnog broja 27 zaustavio svoj Porsche Carreru u trenutku dok je Hrustić prelazio pješački prijelaz. Hrustić je izašao iz policijske postaje i krenuo prema svom parkiranom Citroenu. Kroz prozor Porschea podigao je pištolj kalibra 7,62 mm i ispalio jedan hitac prema Hrustiću, a zatim se udaljio vozilom sa sredstvom izvršenja.</p><p>Odmah na prvom ročištu sudac Ivan Turudić ispitao je dvojicu svjedoka, oštećenog Hrustića te policajca Marka K., koji je kobnog dana bio u stražarskoj "kućici" ispred PP Trnje te kojemu je Hrustić otrčao tražeći pomoć.</p><p>- Taj dan sam išao u PP Trnje riješiti kaznu. Ne znam koliko je točno bilo sati, no rekli su mi da referentice nema i da dođem sutra. Spazio sam Porsche čim sam izašao iz postaje. On je stao kod pješačkom prijelaza. Pitao sam ga: Što ti imaš protiv mene?, na što je on rekao: "Dođi" i opsovao mi majku na romskom te rekao da će me sad ubiti. Nakon toga je izvadio pištolj i zapucao, a ja sam otišao u postaju to prijaviti - ispričao je Hrustić. Dodao je da mu policajci prvo nisu vjerovali dok nisu pronašli čahuru.</p><p>Opisao je kako je Porsche obišao sa stražnje strane vozila te kako je Hamidović na njega pucao s udaljenosti od tri do četiri metra.</p><p>- On je išao prema Slavonskoj, a ja sam bio u suprotnoj traci. Pištolj mu je bio u desnoj ruci, koju je naslonio na lijevu nadlakticu i pucao preko lijevog ramena - pojasnio je i dodao da je Hamidović plavim Porscheom blokirao promet, odnosno kako se iza njega stvorila kolona dok ispred njega nije bilo nikoga.</p><p>- Zašto ste ga pitali: 'Što ti imaš protiv mene?' - zanimalo je suca.</p><p>- Zato što je stajao i gledao u mene, nikog drugog nije bilo, bio sam sam na cesti - rekao je Hrustić i dodao da Hamidovića poznaje odmalena jer je s ocem dolazio na Ferenčicu gdje je Hrustić živio.</p><p>- Mi smo i rodbina u 3. ili 4. koljenu. Nismo bili u sukobu osim što su oni ubili mog bratića Hašima Osmanovića - dodao je Hrustić misleći na neriješeno ubojstvo iz veljače 2012. godine na Aveniji Dubrava. Osmanović je propucan dok je stajao na semaforu u svojem automobilu. Uz njega je stao drugi automobil, a suvozač je spustio staklo i pucao na Osmanovića. </p><p>Nakon njegove prijave, tvrdi Hrustić, Hamidovićev otac je zvao njegovog oca i tražio da promijeni iskaz jer će inače "netko biti ubijen". U međuvremenu u zatvoru je završio i Hrustićev brat pa je Gino Hrustić, zbog straha da mu ne ubiju brata, otišao do javnog bilježnika i potpisao izjavu da ne želi svjedočiti u postupku protiv Gine Hamidovića. </p><p>- Učinio sam to zato jer su prijetili da mi brat neće izaći živ iz zatvora - pojasnio je kako je nastala izjava koja je dostavljena u sudski spis. U odnosu na iskaz koji je dao u istrazi, Hrustić se na raspravi dopunio te dodao psovku i prijetnju.</p><p>Na pitanje zašto to nije spomenuo ranije, kazao je da je zaboravio. Nije znao pojasniti koji je točno bio njegov položaj u odnosu na Porsche u trenutku pucnja.</p><p>- Sve sam objasnio policajcima. Nismo sad na toj prometnici - rekao je.</p><p>Nakon njega sud je saslušao policajca Marka K., koji je u to vrijeme bio policijski vježbenik.</p><p>- Radio sam na osiguranju postaje. Čuo sam pucanj i okrenuo se prema ulici. Vidio sam Hrustića da trči prema meni. Vikao je: "Pucao je na mene". Izašao sam iz kućice i odveo ga šefu smjene - rekao je svjedok. Pojasnio je da nije vidio auto kako se udaljava s mjesta događaja, a sa svoje pozicije nije mogao vidjeti ni sami događaj.</p><p>Balistički vještak rekao je da je udaljenost položaja pištolja sa vozačeve strane od točke udara (rikošeta) bila 4,5 do 5 metara te da je cijev pištolja bila okrenuta prema dolje i lijevo. Nije mogao reći gdje je u trenutku pucnja bio Hrustić zbog čega će sud provesti rekonstrukciju na mjestu događaja kako bi utvrdili sve činjenice, odnosno je li Hamidović pucao u Hrustića ili u pod.</p><p> </p>