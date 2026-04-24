Zvonimir je odmalena sanjao da bude vatrogasac: Neću odustati. I u kolicima pomažem kolegama

Moje ime je Zvonimir Radaš (34) i bio sam najmlađi zapovjednik DVD-a u Hrvatskoj, i to onog u mojemu mjestu, Lišane Ostrovičke, kaže nam vatrogasac koji je jedini na dodjelu svoje vatrogasne svjedodžbe u Splitu došao u invalidskim kolicima, za koja je vezan gotovo 15 godina. Svjestan je Zvonimir da nije tako trebalo biti te da ga je trenutak mladenačke lakomislenosti doveo u ovakvo stanje, pa je napisao objavu na društvenim mrežama u kojoj se obraća prvenstveno mladima ili, kako on to kaže po dalmatinski, mulcima koje svakodnevno viđa na cesti, a pritom često ne vode računa ni o svojoj ni o tuđoj sigurnosti.

- Dugo razmišljam da li da napišem nešto što bi moglo imati utjecaja, pa možda nekoga i upozoriti da se malo zamisli kad sjeda u automobil i stišće gas i misli da je Bog na cesti, kakav sam bio i ja, pun života i adrenalina, zadovoljstva nakon uspješno određene intervencije. Sve je to trajalo do prometne nesreće koja se dogodila 23. listopada 2011. godine - stoji u objavi, a Zvonimir nam pojašnjava da su uzroci njegova ispadanja iz automobila alkohol i prevelika brzina.

U prometnoj nesreći u dalmatinskom zaleđu jedini stradali je bio on, iako je s njim bio prijatelj, koji nije pretrpio ozljede.

- U bolnici sam bio 15 dana i, kad sam se s probudio, pitao sam gdje mi je prijatelj, na to sam dobio odgovor da mu nije ništa te se on i pojavio kod mene u sobi. E to je bilo olakšanje, da sam u svem tom užasu kriv samo za sebe i svoje fizičko stanje - otvoreno govori Zvonimir, koji se u međuvremenu nagledao prometnih nesreća.

Jednom je tako zatekao školskoga kolegu, kojeg su morali izvlačiti zbog zgužvanog lima, a u još gadnijoj prometnoj poginuo mu je drugi školski kolega prije nekoliko godina.

- Često sam na cesti i doista vidim previše situacija u kojima mulci brzaju, a nema potrebe za tim. Situacija je ista i kod mene u Lišanima, kao i u Zadru ili, recimo, Splitu, gdje sam često jer ne propuštam nijednu utakmicu Hajduka. Promislite prije nego što popijete i sjednete u automobil pa po gasu. Ništa vam se lijepo neće dogoditi, netko će izgubiti glavu, netko ostati prikovan za kolica, kao ja, a vjerujte mi, to vam ne treba - kaže ovaj čovjek, koji nije odustao od svojih snova da bude vatrogasac.

No tu prepreka ima jer liječnički pregled proći ne može. No pronašli su rješenje, i to tako da radi sedam mjeseci godišnje kao operater na videonadzoru za rano uočavanje požara u zadarskom Županijskom vatrogasnom operativnom centru.

- U vatrogasnoj sezoni stvarno ima puno posla, ali ja sam najsretniji što sam ostao u vatrogasnom sustavu. Oni su moja proširena obitelj, imaju razumijevanja za mene, ne doživljavaju me kao osobu s hendikepom i nitko me ne tetoši. Ako mi nešto treba, znaju da sam sposoban sam se pobrinuti za to. Primjerice, otići u automobil po nešto - objašnjava Zvonimir, koji će 1. lipnja početi s poslom.

No nemiran duh našao je još jednu zanimaciju. Na društvenim mrežama Zvonimir vodi stranicu "Vatrogasci 193", koja ima 100-postotne preporuke i same riječi hvale za postojanje i objave.

- Imam točno 157.324 pratitelja, a osnovao sam je 2017. godine. Vodim je sam, administrator sam također jedini, pratim požare, objavljujem što mislim da je zanimljivo, pa sam tako i objavio svoju priču o prometnoj nesreći koja je dovela do toga sam 20. rođendan doživio nepokretan u bolnici. Ako ikog moj post potakne da makne nogu s gasa, mislim da sam napravio dobro djelo - ističe ovaj vatrogasac, kojeg je samo jedna nesmotrena odluka zauvijek pretvorila u osobu s invaliditetom kojem današnja medicina ne nudi preveliku nadu da će ikad prohodati.

- Optimist jesam, šanse za izlječenjem su nikakve, ali čovjek se uvijek nada da će se možda jednog dana naći rješenje za mene i ljude koji su ostali s prekinutom kralježnicom. Ako se ikada to dogodi, meni valja živjeti, raditi, skrbiti se za obitelj, a ponosan sam i na svoju kćerkicu Evu, koja na jesen kreće u školu. Svoj sam život organizirao, uvijek se kaže da je moglo i gore, ali vjerujte mi da je i meni i ljudima koji su nastradali i ovo dovoljno komplicirano - zaključuje svoju priču 34-godišnjak koji je nekad planirao biti vatrogasac koji spašava živote u intervencijama, a na kraju se našao u situaciji da je na šanku popio, sjeo u automobil, pripit počeo prestizati, udario u rubnik, sletio s ceste u maslinik te ispao iz vozila.

Situacija od pomagača do sudionika u prometnoj nesreći promijenila se u sekundi, a hitne službe koje su došle na intervenciju tad su spašavale njegov život, a posljedice jedne nesmotrene odluke trajat će do kraja života.