<p>Sanitarni inspektor Ivan Vukušić (35) iz Osijeka jedan je od petorice zaposlenih inspektora u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije koji, od početka pa do kraja ljeta, ima nezavidan posao. </p><p>On je čovjek-aspirator, osoba koja mora 15 minuta stajati mirno na mjestu koje ima najviše komaraca u županiji i čekati da ga te male krvopije izbodu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Šaptač komarcima</strong></p><p>Ako izdrži 15 minuta, onda te ubode izbroji, pokupi dan ranije postavljenu zamku za komarce, i ide nazad na posao u Zavod kako bi napasnike iz klopke izvagao, izbrojio i napisao izvješće o dnevnom i tjednom stanju s komarcima u županiji te potom naložio tretiranje ako je potrebno. Iako se čini nevjerojatno, upravo tako se službeno određuje broj uboda komaraca u 15 minuta. </p><p>- Svakoga dana obiđem oko pet mjernih mjesta. Samo Osijek ima 21. Redovno radimo monitoring i pratimo brojnost, ali kad dođe sezona komaraca, posebno tijekom ljeta i kad Kopački rit poplavi, brojanju uboda izloženi smo gotovo na dnevnoj bazi jer stalno postavljamo klopke na mjestima gdje ih ima užasno puno. Već sam navikao na njih, zapravo od djetinjstva s obzirom na to da sam odrastao u Petrijevcima koji su također uz vodu. No koliko god živiš s njima, nikad se zapravo ne možeš naviknuti na ubode - kaže Ivan koji na teren gotovo nikad ne ide u zaštitnom odijelu ili premazan zaštitnim repelentom jer onda ne bi mogao raditi posao za koji je zadužen već 14 godina. </p><p>Dok se školovao za sanitarnog tehničara nije zapravo imao namjeru biti živi mamac za leteće napasnike, ali, eto, takav je posao. </p><p>- Prošlih godina je bilo doista velikih najezdi, toliko da ih se ne može ni brojiti. Izađeš iz auta na mjernu lokaciju i cijelo tijelo je prekriveno njima i svi bodu. Stajati 15 minuta pored mjernog mjesta jednostavno je dio našeg posla koji radimo nakon što postavimo zamke. Naime, ako u klopci bude mnogo komaraca, moramo provjeriti koliko je to uboda u 15 minuta i naprosto se moramo sami izložiti komarcima kako bismo utvrdili broj. No nekad je nemoguće izdržati 15 minuta jer već nakon tri dobijete toliko uboda da je sasvim jasno kakvo tretiranje je potrebno. Sve ovisi o tome koliko poplave Dunav i Drava. Ima više vrsta komaraca, ali svi su uglavnom slični i jednako bodu - kaže Ivan dodajući da njemu nakon svega najviše pomaže hladna voda. </p><p>- Stanem pod hladan tuš i to mi najbrže smiri otekline od uboda. Ali nekome to ne pomaže jer ne reagiramo svi isto na ubode - nekome bude točkica, a nekome bukne oteklina. Meni nateknu izbodeno lice i vrat, ali po rukama i nogama ne - dodaje. </p><p>Dok stojimo u šumi, glumimo “žive mete”. Refleksno na svaki ubod komarca slijedi po jedan udarac, pokušaj da ga “mlatnete” dok još nije odletio pun vaše krvi, pa ste na kraju - em izbodeni, em izudarani.</p>