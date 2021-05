Ovogodišnji Chill&Grill, koji se organizira u četiri velika grada diljem Hrvatske - Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, pun je nagradnih natječaja. Poklon paketi, bonovi, pivo, vino ili roštilj samo su neke od vrijednih stvari koje možete osvojiti na službenoj stranici Chill&Grilla, a da bi nešto od toga stiglo na vašu adresu, dovoljno je da u prijavama budete kreativni jer darujemo upravo najmaštovitije, a što sve možete osvojiti, doznajte u nastavku.

Roštiljajte u slavonskom stilu

Sigurno ste često čuli kako vaši prijatelji kažu da su jeli baš onaj pravi slavonski roštilj. "Zlatno trojstvo" koje čine ćevapi, kobasica i pljeskavica vole svi, a vi odaberite koja je od ove tri vrste mesa glavna zvijezda vašeg recepta za roštilj, pošaljite na nagradni natječaj i osvojite vrijedan poklon paket. Tri najkreativnije prijave osvajaju 200 kuna na Ravlić loyalty kartici. Tri najmaštovitije prijave nagrađuje i Meggle poklon paketom u vrijednosti od 300 kuna jer pravi chef će napraviti gurmansko jelo i od najjednostavnijih sastojaka, no kako će navesti druge da ga probaju? Ako svoje jelo pretočite u rimu, vjerojatno će ga probati svatko, zato ispišite retke i pošaljite na nagradni natječaj.

A da rima odlično funkcionira u gastro svijetu, dokazuje i ona poznata uzrečica "sve je fino kad se doda vino". Pet najkreativnijih prijava osvaja poklon paket vina Vezak u vrijednosti od 300 kuna. Istinski ljubitelji vina znaju kako kombinirati različite sorte vina s mesom, no samo pravi znalci znaju kako marinirati meso u vinu, a ako znate i vi, sudjelujte u nagradnom natječaju.

Vi nama trik, mi vama poklon paket

Znate koji je najlošiji dio roštiljanja? Složit će se svi - završno čišćenje. Koliko god voljeli grilanje, rijetko će se tko ponuditi da nakon toga gurmanskog doživljaja baš on očisti roštilj. U svakom društvu postoji netko iskusan koji se kune da za čist roštilj trebaju samo prava metoda i kvalitetno sredstvo za čišćenje. Pa ako ste to vi, uključite se u nagradni natječaj i pošaljite nam svoj tajni recept prema kojem će završni trenutak roštiljanja biti gušt a ne pokora. Tri najkreativnije prijave osvajaju poklon paket Labuda u vrijednosti od 120 kuna.

Pravi znalci od roštilja znaju da dobar roštilj ne ide bez dobrih umaka, začina i priloga, pa se ovogodišnji Chill&Grill potrudio osigurati natječaj u kojem će šest originalnih recepata Zvijezda nagraditi godišnjom zalihom ketchupa i majoneze.

Ne postoji čovjek koji će na upit: ''Majoneza ili kečap?" reći: ''Svejedno mi je''. Iako oba umaka savršeno pašu uz roštilj, svi imamo svog favorita, a vi receptom otkrijte koji je vaš. I ne zaboravite, ne grila se na roštilju samo meso. Mnogi će iskusni kulinari kazati kako im je upravo riba s roštilja među pet omiljenih jela. Svaka ekipa ima jednog člana koji se za roštiljem snalazi kao riba u vodi. On zna gdje pronaći najbolju ribu i poznaje tajne vrhunske marinade, pa ako ste vi taj, zaigrajte nagradni natječaj, pošaljite svoj omiljeni recept ribe sa žara i osvojite Cromaris poklon bon ili poklon paket u vrijednosti od 200 kuna.

Osvojite dar vrijedan čak 1000 kuna

Svaka roštilj ekipa koja drži do sebe ima svoje gurue za pljeske, ćevape i dugotrajni žar, one ljude koji jamče odličnu klopu i glavni su u društvu. Dapače, odabir pravoga grill majstora čini razliku između provoda za pamćenje i fijaska. Ako poznajete takvog majstora, ne sramite se nego ga prijavite na natječaj. Nakon pristiglih prijava odabrat ćemo pet finalista koji će biti pozvani na veliki Chill&Grill event, na kojem će se natjecati za titulu roštilj majstora među prijateljima! Prijave primamo do 12. lipnja, pa požurite i prijavite svog favorita. Gavnog pobjednika natjecanja Pevex nagrađuje poklon bonom od čak 1000 kuna, a 4 finalista osvajaju poklon bon od 200 kuna.

I ako ste mislili da je kraj - nije. Svaka prava ekipa zna gdje se dobro roštilja, pa podijelite tu informaciju s nama i osvojite nagradu. Na našoj Chill&Grill karti čitatelji su označili nekoliko odličnih lokacija za roštiljanje, a ako i vi želite sudjelovati, dovoljno je da na karti označite lokaciju i u obrascu ispod ostavite podatke te ukratko objasnite zašto je baš to mjesto idealno za roštiljanje. Ako želite, priložite i fotografiju s roštiljanja od prethodnih godina - 40 originalnih prijava nagrađujemo Karlovačko 6 pack poklonom jer najbolje je kad smo među svojima i uživamo u hladnom pivu.

Budite s nama u subotu, 29. svibnja, live na Facebooku 24sata i pratite kako teče drugi Chill&Grill party po redu, ovaj put u osječkim katakombama, gdje će grilati Valentina Pleša s ekipom Dream Team. Za sebe kažu da su mlada ekipa koja se voli zabavljati uz dobar roštilj, pa smo sigurni da će napraviti sjajan tulum. Atmosferu će dodatno zagrijati popularni DJ FK.art (Filip Kerc), koji će ekipu tri sata zabavljati glazbom, a kako bi barem mali dio tog veselog druženja prenijeli i našim gledateljima, dobitnici će snimiti i Chill&Grill video show. Možete ih pratiti i u javljanju uživo na Facebook stranici 24sata.

Glazbena poslastica s europske klupske scene

A da ni ovaj Chill&Grill ne prođe bez vrhunske glazbe, uz već spomenutog Filipa Kerca, moći ćete uživati u sjajnim koncertima jedne od najpopularnijih europskih soul/funk/r'n'b grupa - Soul Shadowsa. Frontmen i okosnica grupe, Mirza T, hrvatskoj je publici poznat po vrhunskim koncertima, pod nazivom CHILL&GRILL MAKE IT COUNT ART SESSIONS, a jedan takav koncert možete već sada ekskluzivno pogledati na Chill&Grill stranici.

Inače, Mirza T je glazbenik koji djeluje na europskoj klupskoj sceni već godinama, uglavnom na relaciji Amsterdam - Hrvatska, s bendom Soul Shadows, koji naziva svojim "plemenom koje se stalno mijenja". Surađivao je s mnogim glazbenim zvijezdama. Mario Biondi, Nikki Glaspie Beyonce band, Maya Azucena, Julius Green the Platters band, Slam Allen te Carol Cass samo su neki od njih, a jedini je glazbenik iz ovog dijela svijeta čiji je rad prepoznao vodeći svjetski portal za soul/funk/r'n'b glazbu Soul tracks te objavio premijerno njegova dva autorska singla.

Sve detalje o programu i nagradama pronađite na službenoj stranici Chill&Grill, prijavite se i osvojite jedinstvene darove.

Online Chill&Grill 2021 širi se diljem Hrvatske, a očekuje vas više od mjesec dana roštiljanja, dobre mjuze, konkretnih nagrada i fine klope! Prijavite se i osvojite nagrade na www.chillgrill.hr!

Partneri projekta su Karlovačko, Pevex, Mesna industrija Ravlić, Meggle, Zvijezda, Cromaris, Vezak vina, Labud, Studenac market, Kotanyi, Citroen i Make It Count.