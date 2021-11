Kad se nakon jela pojavi bol u trbuhu, uzrok ćete pronaći u nepravilnom radu ili bolestima probavnog sustava koje su vas vrlo vjerojatno zadesile. Da biste suzbili svakodnevne bolove, potrebno je što prije uspostaviti odgovarajući režim prehrane.

Uz novi plan prehrane, obratite se liječniku, koji će vam, ako je potrebno, propisati i određenu terapiju lijekovima. U nastavku pročitajte moguće razloge neugodnog bola i pomozite svojem liječniku u otkrivanju vašeg probavnog problema.

1. Slabo žvakanje

Bol u trbuhu nakon jela često se pojavljuje kod ljudi koji prebrzo konzumiraju hranu. Ako izdvojite dovoljno vremena za pravilno žvakanje, vaša će hrana biti lužnatija, manje kisela i bolja za daljnju probavu. Osim toga, u ustima se događa prvi korak u njezinoj razgradnji i iznimno je važno dobro je usitniti kako ne bi došlo do gušenja ili crijevne opstrukcije, odnosno začepljenja u debelom ili tankom crijevu.

2. Osjetljivost i alergije

Intolerancija i alergija na hranu ili celijakija neki su od čestih uzroka bola u trbuhu nakon jela. Intolerancija je osjetljivost na određene namirnice, poput mliječnih i glutenskih proizvoda, orašastih plodova i slično, a alergija je agresivna reakcija imunološkog sustava koji prepoznaje neke bjelančevine kao štetne. Simptomi alergijske reakcije mnogo su teži od simptoma intolerancije. Celijakija je osjetljivost na gluten i jedini način liječenja je doživotna bezglutenska prehrana.

3. Sindrom iritabilnog crijeva

Sindrom iritabilnog crijeva jedan je od najčešćih probavnih poremećaja koji nije životno ugrožavajući, ali znatno narušava kvalitetu života. Poremećaj uzrokuje bol u trbuhu, zatvor ili proljev. Osobe s ovim sindromom imaju osjetljiv probavni sustav, u kojem dolazi do nenormalnih stezanja zbog stresa, prehrane, lijekova ili hormona. Liječenje se razlikuje od osobe do osobe - nekima treba promjena prehrane i izbjegavanje stresnih situacija, a nekima će pomoći fizička aktivnost.

4. Pankreatitis

Upala gušterače najčešće nastaje zbog stvaranja žučnih kamenaca i drugih oboljenja žučnog mjehura te kronične konzumacije alkohola. Pankreatitis je posljedica aktivacije probavnih enzima gušterače u gušterači, umjesto u tankom crijevu. Ova bolest više pogađa muškarce nego žene. Simptomi su bol u trbuhu nakon jela, koji se širi i do leđa, te mučnina i povraćanje, a može doći i do pojave dijabetesa.

5. Divertikulitis

Riječ je o upalnom stanju divertikula, odnosno vrećastih izbočenja u debelom crijevu, koje su uzrokovale crijevne bakterije. Osim bola u trbuhu nakon jela, pojavljuju se drugi simptomi, poput groznice, zatvora, proljeva, nadutosti, mučnine, grčeva i slično. Bolest se liječi antibioticima i tekućom dijetom, a ponekad i kirurškim zahvatom.

6. Gastritis

Upala želučane sluznice, koja može biti akutna (privremena) ili kronična (dugotrajna) i potrebno ju je liječiti kako ne bi došlo do pojave ulkusa (čira) ili karcinoma želuca. Gastritis uzrokuju određeni lijekovi, bakterija, alkohol ili teške sustavne bolesti. Uz bol u trbuhu nakon jela, pojavljuju se nadutost, slab apetit, mučnina, povraćanje i crna stolica. Bolest se liječi antibioticima, promjenom prehrane, uvođenjem više manjih obroka i, po potrebi, uzimanjem lijekova za smanjenje želučane kiseline.

7. Žgaravica

Žgaravica je osjećaj bola i žarenja u prsima koji se pojavljuje nakon jela, a ponekad i po noći. Osjećaj nastaje kad želučana kiselina dodirne jednjak, koji nema zaštitnu sluznicu poput želuca. Dolazi do bola, pečenja, podrigivanja, čireva u ustima, zadaha, gorkog okusa, povraćanja, upala i slično. Danas čak 75% ljudi pati od žgaravice, a razlozi tome su lijekovi, pojedina hrana, stres, pušenje, nedovoljno žvakanje, konzumacija alkohola i slično.

