Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica s ciljem dodatnog približavanja raznolike ponude hrvatskih ruralnih destinacija na domaćem tržištu pokreću promotivnu kampanju „Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!“. Zaštitno lice kampanje i autorica zanimljivih video materijala je popularna voditeljica Doris Pinčić. Kampanja će se sastojati od 12 tematskih video priloga kojima će biti obuhvaćena jedinstvena turistička ponuda hrvatskih ruralnih područja.

Prvi video iz kampanje posvećen je Slavoniji. Pri pomisli na našu zlatnu i ravnu Slavoniju svašta čovjeku padne na pamet, od divnih domaćina preko bogate kulture do savršene gastronomije. No, malo tko bi odlučio krenuti put „ravne“ Slavonije planinariti. Pogledajte kako to izgleda u prvom videu kampanje „Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!“.