Svjetski putnici tvrde da se ništa ne može mjeriti s osjećajem otkrivanja novoga, niti s osjećajem izlaska iz aviona u nepoznato. Radi li se pri tome o jednom od najljepših gradova svijeta, Dubrovniku, i njegovoj zračnoj luci, osjećaj je tim bolji: pista okružena ponosnim stjenovitim brdima, s pogledom na zelenilo i uspravne čemprese konavoske doline s jedne strane, a s druge u naziranje magičnog spoja neba i mora.

Obzirom na prometnu (ne)povezanost, Dubrovnik ima svoje specifičnosti po pitanju broja ljudi koji prolaze kroz zračnu luku, koja je samo jedan od servisa putnika od njihovog doma do krajnjih odredišta. Godina 2020. obećavala je 3-milijuntog putnika, no, ti su planovi pomaknuti za buduća razdoblja. Uspjeh neće izostati jer upravo je Zračna luka Dubrovnik prva prepoznata kao reprezentativna zračna luka u Hrvatskoj za implementaciju najnovijih tehnologija.

Ovih je dana tvrtka GO2Digital na području zračne luke Dubrovnik instalirala najsuvremeniju tehnologiju za digitalno vanjsko oglašavanje. Postavljeno je ukupno 10 digitalnih reklamnih površina: 4 jednostrana tornja na prilazu terminalu, te 3 dvostrana, vidljiva na odlasku iz zračne luke. Svaki od ekrana ima svoj autonomni centar za mjerenje – software svjetski priznate kompanije Quividi s kojom GO2Digital uspješno surađuje godinama. Ovaj software omogućuje isporuku različitih podataka o osobama koje se nalaze unutar okruženja uređaja, odnosno pokrivenosti kamere koja je integrirana u sami digitalni ekran.

Uz najsuvremenije digitalne ekrane, posebno veseli i najava letova iz Nizozemske (KLM, Amsterdam), Sjedinjenih Američkih Država (Delta, United, New York), Izraela (Arkia, Tel Aviv) i Rusije (Aeroflot, Moskva). Ekrani su tu za putnike, ali i za domaće stanovništvo Dubrovačko-neretvanske županije i Grada koje se koristi zračnom lukom. Svaki oglašivač i brand koji drži do svoje reputacije naći će svoje mjesto na digitalnim vanjskim ekranima, jer predstavljaju novi trend koji globalno bilježi najveći rast. Više je razloga za to: jedini je mjerljivi medij na tržištu vanjskog oglašavanja, 8 puta je učinkovitiji u odnosu na statična oglasna rješenja i predstavlja spoj najbolje digitalne tehnologije neograničenih mogućnosti.

„Veseli nas što je i ovog puta Zračna luka Dubrovnik predvodnik novih trendova. Prva smo zračna luka u Hrvatskoj koju je GO2Digital prepoznao kao primarno mjesto za prezentaciju najnovijih tehnologija i instalirao najsuvremeniju digitalnu opremu. Ovo partnerstvo se time uklapa u širu sliku razvoja naših usluga i poslovanja,“ izjavio je gospodin Ivan Maslać, komercijalni direktor Zračne luke Dubrovnik.

Nema sumnje, Dubrovnik je spreman za sve izazove koje donosi vrijeme pred nama. Prema procjenama, u udarnom periodu sezone ove godine zračna luka mogla bi ostvariti promet između 200.000 i 300.000 putnika mjesečno. I baš svaki od putnika bilo da dolazi ili odlazi iz zračne luke susrest će se upravo s jednim od ovih impresivnih digitalnih ekrana, za srdačnu dobrodošlicu i lijep sretan put!